Maturità 2023: come funziona la prima prova

La data da segnare sul calendario per gli studenti dell’ultimo anno del liceo è quella di mercoledì 21 giugno: quella mattina alle ore 8:30 prenderà il via la prima prova degli Esami di Maturità 2023. Dietro i banchi gli studenti scopriranno quali sono le sette tracce scelte quest’anno dal Ministero dell’Istruzione come prova di italiano. Un comitato di lavoro composto da dirigenti tecnici, professori universitari e di scuola superiore ha elaborato più di 100 tracce e solo sette sono state selezionate già ad inizio maggio e si trovano nel plico telematico.

La prova di italiano avrà una durata di 6 ore e i maturandi non potranno lasciare l’aula prima che siano passate 3 ore dalla dettatura delle tracce. Anche quest’anno le tipologie di testi tra cui scegliere sono tre:

Tipologia A, due tracce di analisi del testo

Tipologia B, tre tracce di testo argomentativo (una di queste sarà obbligatoriamente di ambito storico)

Tipologia C, due tracce di tema d’attualità

Come sempre tra gli studenti circola il toto-tracce, con i temi più probabili che possono uscire alla prima prova. Ad oggi quali sono le Possibili Tracce della Maturità 2023?

Possibili Tracce Prima Prova Maturità 2023: tutte le tracce da ripassare

Quali potrebbero essere allora le tracce scelte? Prima di elencarvi le tematiche che dovreste ripassare in vista della prima prova della Maturità 2023, vi ricordiamo che per svolgere un buon esame dovete fare prima di tutto uno schema e poi una scaletta con i punti principali da trattare. Non abbiate fretta di consegnare, perché l’ansia potrebbe giocarvi qualche brutto scherzo e quindi farvi fare degli errori di ortografia. Per questo motivo alla fine della stesura rileggete quanto avete scritto per correggere eventuali refusi oppure errori di grammatica.

TEMA 1: Gabriele D’Annunzio

Per quanto riguarda gli autori in prosa dell’800, per il 46 per cento dei maturandi il favorito assoluto per il tema di italiano è Gabriele D’Annunzio, che ancora non è uscito nel nuovo Millennio. Si tratta del 160esimo anniversario della nascita dell’esponente del movimento dell’Estetismo e del Decadentismo, perciò il suo nome è quello tra i più papabili in assoluto. Per questo motivo l’autore potrebbe essere protagonista della tipologia A del tema, perciò per l’analisi del testo, ma anche per la tipologia B, ossia un testo argomentativo.

Leggi anche: Traccia su d’Annunzio Prima Prova: analisi del testo

TEMA 2: Alessandro Manzoni

Il 23 maggio sono stati 150 anni dalla morte di Alessandro Manzoni. Il Presidente Giorgia Meloni lo ha ricordato così: “L’Italia e gli italiani celebrano oggi Alessandro Manzoni. La Nazione rende omaggio a un grande italiano, dal pensiero universale e sempre attuale, che ha avuto un ruolo fondamentale nella diffusione della lingua italiana e ha accompagnato, con le sue opere, il Risorgimento e il cammino verso l’Unità d’Italia“. C’è addirittura chi lo dà per certo.

Leggi anche: Tracce Prima Prova Maturità: Alessandro Manzoni

TEMA 3: STALIN

Il 5 marzo è stato il giorno del 70esimo anniversario della morte di Stalin, segretario del Partito Comunista che aveva raccolto l’eredità di Lenin nell’Unione Sovietica. Grazie a lui l’Unione Sovietica è stata la seconda potenza mondiale e la sua era una vera e propria dittatura, perciò chi gli si opponeva veniva espulso: una intera generazione di scrittori, artisti, intellettuali, scienziati, venne annientata e milioni di uomini e donne morirono. Spunto classico per fare riferimento a livello storico al post Seconda Guerra Mondiale e a tutte le conseguenze a livello di partiti politici italiani.

Leggi anche: Testo Argomentativo sulla politica di Stalin svolto: Prima Prova

TEMA 4: PABLO PICASSO

Quest’anno sono 50 anni dalla morte di Pablo Picasso, l’esponente principale del Cubismo. Sarebbe bene ripassare la sua vita e le opere. Guernica del 1937 è la sua opera più famosa e testimonia degli orrori della guerra civile spagnola: potrebbe far parte delle tracce di tipologia B?

Leggi anche: Picasso: biografia e dipinti più celebri

TEMA 5: NELSON MANDELA

Sono passati invece 10 anni dalla morte di Nelson Mandela: fondamentale ricordare la sua storia, le sue lotte per non dimenticarle e per prenderlo come esempio nelle lotte contro le ingiustizie. Ancora oggi si continua a parlare di lui e del suo impegno per la tutela dei diritti dei cittadini di pelle nera del Sudafrica.

Leggi anche: Prima Prova Maturità: saggio breve su Nelson Mandela

TEMA 6: IL FASCISMO E BENITO MUSSOLINI

Sono passati 80 anni dalla caduta del fascismo e anche 140 anni dalla nascita di Benito Mussolini, perciò queste due ricorrenze insieme potrebbero dare vita ad un ampio tema su questi argomenti in cui spaziare sotto tanti punti di vista.

Leggi anche: Fascismo: riassunto del periodo storico

TEMA 7: MARTIN LUTHER KING

Il 28 agosto saranno passati esattamente 60 anni dal famoso discorso I have a dream di Martin Luther King, politico e attivista statunitense, diventato famoso nel mondo per essere leader del movimento per i diritti civili degli afroamericani.

Leggi anche: Traccia maturità 2019: Martin Luther King

TEMA 8: GUERRA IN UCRAINA

Visto che tra i temi di attualità non è apparsa lo scorso anno, la guerra in Ucraina e le crisi internazionali sono tra i titoli più papabili. Non a caso si tratta infatti di uno degli eventi più importanti e drammatici degli ultimi anni, che segnerà non solo l’assetto politico internazionale, ma anche il futuro di noi tutti.

Leggi anche: Tema sulla Guerra tra Ucraina e Russia: traccia svolta

TEMA 9: INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Sempre per il tema di attualità spicca l’intelligenza artificiale con il metaverso e chat GPT. Non a caso l’AI ha il potenziale per integrarsi alla didattica in maniera diversa, infatti potrebbe essere usata come strumento per supportare gli studenti nella produzione di testi, come fonte di informazioni o come strumento di revisione e correzione automatica.

Leggi anche: All’università di Firenze si studia come integrare ChatGPT alla didattica

TEMA 10: MORTE REGINA ELISABETTA

Infine la morte della Regina Elisabetta II dello scorso settembre e l’incoronazione di Re Carlo III lo scorso maggio potrebbero far parte di una delle tracce. Un tema di attualità che potrebbe avere diversi punti dal punto di vista storico.

Possibili Tracce Maturità 2023: anniversari da ricordare

Tra le altre possibili tracce, con annesse ricorrenze, citiamo 120 anni dalla morte di Carlo Levi, 100 anni dalla nascita di Don Milani, 60 anni dalla morte di Beppe Fenoglio, 50 anni dalla morte di Carlo Emilio Gadda, 100 anni dalla nascita di José Saramago, 45 anni dal sequestro e dall’omicidio di Aldo Moro, 45 anni dalla morte di Peppino Impastato. E ancora 170 anni dalla nascita di Van Gogh, 10 anni dalla morte di Margherita Hack, 70 anni dalla scoperta del DNA, 40 anni dalla scomparsa di Emanuela Orlandi, 10 anni del pontificato di papa Francesco, 50 anni dalla prima telefonata con il cellulare.

Qui potete trovare l’elenco completo con le principali ricorrenze del 2023.