Collegamenti Maturità informatica per l'Itis: 3 idee originali

Sei all’ultimo anno di Istituto tecnico superiore e stai preparando una tesina di maturità che abbia come argomento principale l’informatica? Le idee da sviluppare certamente sono tante, ma può non essere così facile mettere insieme una tesina multidisciplinare.

Se stai cercando spunti e vuoi evitare una classica tesina su Steve Jobs, la Apple o Facebook e i social network, quest’articolo fa al caso tuo: di seguito trovi tre percorsi originali su tematiche di informatica con collegamenti alle varie materie dell’Itis.

TESINA MATURITÀ INFORMATICA PER L’ITIS, COLLEGAMENTI: ALAN TURING

Alan Turing è considerato il padre del computer grazie alla creazione della macchina di Turing con cui lui e un gruppo di matematici riuscì a decifrare Enigma, il codice utilizzato dai nazisti per criptare i messaggi durante la Seconda Guerra Mondiale. Dimenticato per anni, la figura di Turing è ritornata in auge grazie al film The Imitation Game, con Benedict Cumberbatch nei panni di Alan Turing. Ecco una tesina su Alan Turing e sulla sua importanza per l’informatica moderna.

Collegamenti storia: Seconda guerra mondiale e il gruppo di Bletchey Park

Seconda guerra mondiale e il gruppo di Bletchey Park Collegamenti inglese: De Profundis, Oscar Wilde

De Profundis, Oscar Wilde Collegamenti matematica: funzionamento e crittografia di Enigma

funzionamento e crittografia di Enigma Tecnologia e progettazione di sistemi informatici e telecomunicazioni: funzionamento della macchina di Turing, similitudini e differenze con l’attuale computer.

TESINA MATURITÀ INFORMATICA PER L’ITIS, COLLEGAMENTI: MR. ROBOT E LO SPIONAGGIO INFORMATICO

La figura del tecnico informatico è ormai talmente popolare che è stata creata una serie tv di enorme successo incentrata su un esperto di sicurezza informatica, Mr. Robot. La serie è basata sullo spionaggio informatico, l’hackeraggio per un “bene superiore”. Potrebbe essere quindi uno spunto interessante per occuparsi di sistemi di sicurezza informatici e della loro vulnerabilità.

Collegamenti italiano: il futurismo

il futurismo Collegamenti inglese: il firewall

il firewall Collegamenti storia: la guerra informatica tra USA e Russia (dalla Guerra Fredda sulla supremazia tecnologia agli ultimi fatti d’attualità sull’hackeraggio russo ai sistemi di sicurezza americani)

la guerra informatica tra USA e Russia (dalla Guerra Fredda sulla supremazia tecnologia agli ultimi fatti d’attualità sull’hackeraggio russo ai sistemi di sicurezza americani) Collegamenti matematica: la successione di Fibonacci

la successione di Fibonacci Tecnologia e progettazione di sistemi informatici e telecomunicazioni: i sistemi di sicurezza informatici

TESINA MATURITÀ INFORMATICA PER L’ITIS, COLLEGAMENTI: IL CLOUD COMPUTING

Il termine cloud è ormai entrato nel lessico comune, intendendosi soprattutto come spazio di archiviazione, elaborazione e trasmissione di dati personali con cui si può condividere documenti, file e altro su vari dispositivi digitali.

Collegamenti storia: la storia dell’informatica

la storia dell’informatica Collegamenti inglese: Drobox, iCloud, Hadoop: analisi dei vari sistemi di cloud in inglese

Drobox, iCloud, Hadoop: analisi dei vari sistemi di cloud in inglese Collegamenti matematica: il calcolo distribuito

il calcolo distribuito Tecnologia e progettazione di sistemi informatici e telecomunicazioni: architettura, vantaggi e svantaggi del cloud

