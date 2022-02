L’alternanza scuola-lavoro, chiamata anche PCTO, fino a poco tempo fa era uno dei requisiti necessari per sostenere l’esame di maturità, così come gli Invalsi. La buona notizia è che per le prove relative all’anno corrente non sarà obbligatoria.

Potrai quindi essere ammesso all’esame di stato 2022 anche se non hai sostenuto l’alternanza scuola lavoro, che resta comunque fortemente consigliata. Nel caso in cui tu abbia seguito un corso PCTO rimarrà comunque registrato sul tuo curriculum scolastico e sarà un titolo di merito di cui si parlerà durante la prova orale.

Maturità 2022: le ore di alternanza scuola lavoro

Il consiglio è quello di fare comunque sempre le ore di alternanza scuola lavoro perché sono dei momenti molto istruttivi per lo studente che entra per la prima volta in contatto con il mondo del lavoro.

Gli obiettivi sono del PCTO sono:

Incoraggiare le aspirazioni personali dei ragazzi, con riguardo per i loro interessi per aiutarli a capire l’importanza di scegliere da soli e con consapevolezza.

Aggiungere alle conoscenze maturate nel percorso scolastico, l’acquisizione di competenze più pratiche, per avvicinarli al mercato del lavoro.

Offrirgli un’opportunità di crescita indipendentemente dalla loro condotta scolastica per aiutarli a varcare la porta del futuro.

Agevolare la comunicazione intergenerazionale, per ottenere uno scambio costruttivo di esperienze e una crescita reciproca.

L’esperienza PCTO, quindi, sebbene non sia obbligatoria per l’esame di stato 2022 sarà comunque utile per metterti in contatto con il mondo del lavoro e comprenderne le dinamiche perché, superato il colloquio, è in quella direzione che andrai, sia che deciderai di continuare gli studi con l’università sia se affronterai un percorso diverso.

Investi le tue energie nell’alternanza scuola lavoro perché non solo è valutata positivamente dai docenti in sede di colloquio orale ma anche perché è uno strumento che ti sarà utile a breve ed è bene non sottovalutarlo.