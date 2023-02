Meno posti per Medicina nell’anno accademico 2023/2024: i numeri

Come già preannunciato cambiano le modalità di accesso all’università di Medicina per l’anno accademico 2023/2024. E non solo. Il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha firmato nelle scorse ore i decreti che definiscono i posti provvisori disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia in lingua italiana, Odontoiatria e protesi dentaria, e Medicina veterinaria per il prossimo anno accademico, 2023-2024. Nel dettaglio per Medicina e Chirurgia sono 14.787 i posti al momento previsti dal decreto numero 76 del 10 febbraio 2023. Di questi 576 sono riservati ai candidati dei Paesi non UE che vivono all’estero. Sono in totale, invece, 1.384 i posti provvisoriamente disponibili per i corsi di laurea magistrale in Odontoiatria e protesi dentaria, di cui 95 riservati ai candidati dei Paesi non UE residenti all’estero. Infine sono 1.082 i posti per Medicina veterinaria e 59 posti per i candidati dei Paesi non UE residenti all’estero.

Meno posti per Medicina nell’anno accademico 2023/2024: le novità

Tra le novità per il prossimo anno accademico c’è l’opportunità di tentare la prova anche dal quarto anno di scuola superiore. Si potrà provare l’esame per quattro volte e lo screening sarà sulle materie basilari del corso (biologia, chimica e fisica, matematica e ragionamento), senza più quesiti di cultura generale. L’ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico di Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria avverrà a seguito del superamento della prova d’esame ”Tolc” (Test OnLine CISIA). Addio, quindi, al test d’ingresso classico, come l’abbiamo conosciuto fino ad oggi. Il test potrà essere ripetuto più volte: il 13 e il 22 aprile, poi tra il 15 e il 25 luglio. La domanda di inserimento nella relativa graduatoria deve essere poi compilata esclusivamente online attraverso la piattaforma realizzata da Cineca dal 31 luglio 2023 e fino al 24 agosto 2023, alle ore 15:00. Lo studente è tenuto ad indicare, in ordine di preferenza, le sedi per cui intende concorrere con il punteggio più alto del Tolc. Tali preferenze sono irrevocabili e non integrabili dopo le ore 15:00 del 24 agosto 2023. La pubblicazione della graduatoria nazionale avverrà il 5 settembre 2023, in anticipo rispetto agli anni passati.

Meno posti per Medicina nell’anno accademico 2023/2024: i decreti

Qui di seguito vi riportiamo i decreti ufficiali per Medicina, Odontoiatria e Veterinaria in cui trovare tutti i dettagli su bando, date, domande e preparazione: