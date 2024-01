Test Medicina Università Link 2024: iscrizioni entro il 10 gennaio, il 12 la prova

Per l’anno accademico 2023/2024, l’Università degli Studi Link ha aperto le iscrizioni per il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, tenuto in italiano e in collaborazione con l’Ospedale San Pietro Fatebenefratelli. Il corso offre 60 posti, suddivisi in 50 per candidati sia dell’UE che non UE residenti in Italia, e 10 per candidati non UE residenti all’estero.

Test Medicina UniLink: come iscriversi

I requisiti per partecipare al test d’ingresso per medicina includono il possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado. Questo vale sia per i cittadini italiani che per quelli UE e non UE residenti in Italia. I candidati non UE residenti all’estero devono essere in possesso di un visto per motivi di studio e devono aver superato una prova di conoscenza della lingua italiana di livello B2 o equivalente. Per i diplomi ottenuti all’estero, è necessaria una Dichiarazione di Valore rilasciata dalle rappresentanze diplomatiche italiane.

Le iscrizioni si chiudono alle ore 12 del 10 gennaio 2024. La domanda di iscrizione deve essere presentata online attraverso il sito dell’Università. La quota di partecipazione al test di ammissione è di 200 euro, non rimborsabile. Il pagamento deve essere effettuato online durante la procedura di iscrizione.

L’Università offre supporto specifico ai candidati con disabilità o disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), come tempi aggiuntivi o ausili particolari durante il test. È necessario presentare una certificazione medica durante la fase di iscrizione.

L’orario, la sede della prova e l’eventuale distribuzione dei candidati nelle aule saranno pubblicati entro il 5 gennaio sul sito UniLink.

Struttura della prova: domande e punteggi

Il test di Medicina dell’Università degli Studi Link si svolgerà il 12 gennaio 2024 e consisterà in un questionario con domande a risposta multipla; tra le cinque opzioni di risposta il candidato deve individuare quella giusta. La durata del test è di 100 minuti.

Ecco come saranno suddivise le domande:

4 domande di competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi

5 domande di ragionamento logico e problemi

23 domande di biologia

15 domande di chimica

13 domande di fisica e di matematica

Per la valutazione della prova di selezione è attribuito un punteggio massimo di 90 punti secondo i seguenti criteri:

1,5 punto per ogni risposta esatta

meno 0,4 punti per ogni risposta errata

0 punti per ogni risposta non data

Graduatorie Test Medicina UniLink

I risultati saranno pubblicati online entro 7 giorni dalla data del test. Verranno create graduatorie separate per i candidati UE/non UE residenti in Italia e per quelli non UE residenti all’estero. I candidati ammessi alla Facoltà di Medicina potranno poi procedere all’immatricolazione iniziando le lezioni nell’ultima settimana di gennaio.

In caso di parità di punteggio, prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di biologia, di chimica, di fisica e di matematica, di ragionamento logico e problemi, di competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi.

In caso di ulteriore parità tra uno o più candidati invalidi in possesso di certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o disabili con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 art. 3, comma 3, e uno o più candidati non rientranti nelle predette categorie, viene preferito il candidato/i invalido/i in possesso di certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o disabile con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 art. 3, comma 3.

In caso di ulteriore parità, prevale lo studente che sia anagraficamente più giovane.

I candidati ammessi devono immatricolarsi entro 4 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie, pagando la prima rata della retta universitaria e altre tasse. La retta annuale è di 19.800 euro, suddivisa in quattro rate. Gli studenti con disabilità pari o superiore al 66% sono esentati dal pagamento della retta.

Gli studenti ammessi potrebbero dover soddisfare degli OFA (Obblighi Formativi Aggiuntivi) in biologia, chimica, matematica e fisica, a seconda dei loro punteggi nelle relative aree del test di ammissione. Il mancato assolvimento degli OFA impedisce di sostenere esami di anni successivi.