TEST PROFESSIONI SANITARIE 2021: COME ISCRIVERSI

Superando il test di ingresso Professioni Sanitarie 2021 potrai accedere ad un corso di laurea della facoltà di Professioni Sanitarie, come Ostetricia, Infermieristica, Podologia, Fisioterapia e così via.

I corsi di laurea sono tanti, ma per immatricolarsi occorre superare un unico test d’ingresso 2021 le cui domande però cambiano in base all’ateneo in cui si decide di svolgere la prova d’accesso. La data del test invece è unica a livello nazionale: quest’anno sarà il 14 settembre.

Per quel che riguarda l’iscrizione, dato che non ci sarà una graduatoria unica nazionale, occorre consultare i bandi che singole università contenenti le informazioni riguardanti i posti disponibili, le scadenze, i criteri di correzione, le graduatorie ecc… siete pronti?

TEST INGRESSO PROFESSIONI SANITARIE 2021: LE PROCEDURE DI ISCRIZIONE

Le procedure di iscrizione al test di Professioni Sanitarie 2021, dunque, cambiano in base all’ateneo in cui intenderete svolgere il test.

Qui sotto, invece, le informazioni a cui dovrete prestare particolare attenzione:

date e scadenze: è molto importante stare attenti al periodo di tempo in cui potrete iscrivervi alla prova… Se vi sfuggirà la data di scadenza perderete l’opportunità di partecipare al concorso!

è molto importante stare attenti al periodo di tempo in cui potrete iscrivervi alla prova… Se vi sfuggirà la data di scadenza perderete l’opportunità di partecipare al concorso! procedura di iscrizione online : la maggior parte degli atenei richiede l’iscrizione online, per cui fate attenzione ad inserire correttamente i dati, i documenti, e soprattutto l’ordine di preferenza dei corsi di laurea scelti.

: la maggior parte degli atenei richiede l’iscrizione online, per cui fate attenzione ad inserire correttamente i dati, i documenti, e soprattutto l’ordine di preferenza dei corsi di laurea scelti. versamento da pagare: per completare l’iscrizione dovrete pagare un contributo di partecipazione, per cui occhio a come fare e soprattutto conservate la ricevuta!

per completare l’iscrizione dovrete pagare un contributo di partecipazione, per cui occhio a come fare e soprattutto conservate la ricevuta! documenti da allegare: serve una copia cartacea della domanda di iscrizione? fate attenzione ai documenti da allegare, altrimenti rischiate di rimanere esclusi per una svista!

TEST PROFESSIONI SANITARIE 2021/2022: TUTTE LE INFO

Non perderti la guida su come iscriversi all’Università, nella quale potrai trovare tutti i dettagli sul calcolo delle tasse, gli esoneri e le esenzioni, le prassi per la richiesta delle borse di studio e la modulistica necessaria per finalizzare l’iscrizione.