[LIVE] Test Ingresso Professioni Sanitarie 2023: Domande, Soluzioni e tutte le novità

Aggiornamento 21 Settembre

Passata una settimana dalla prova, c’è grande attesa per la pubblicazione delle Soluzioni Test CINECA Professioni Sanitarie 2023. Ricordiamo che ogni ateneo ha gestito in maniera autonoma la prova, ma diverse università hanno aderito al Test CINECA, per cui queste potrebbero aver adottato lo stesso questionario. Lo scorso anno le prime soluzioni Cineca sono cominciate a circolare una settimana dopo il test, per cui dovremmo esserci. Stay Tuned!

Aggiornamento ore 18

Ancora non ci sono novità in merito alle Soluzioni dei Test d’Ingresso per Professioni Sanitarie 2023. Ricordiamo che le domande del test di Professioni Sanitarie vengono scelte autonomamente dai singoli atenei, ma diverse università aderiscono al Test CINECA, per cui queste potrebbero aver adottato lo stesso questionario. Non appena ci saranno aggiornamenti sulle Soluzioni Test Cineca Professioni Sa non mancheremo di condividerli con tutti voi.

Aggiornamento ore 17

Cominciano arrivare i primi commenti sui sociali e sui forum da parte degli studenti che hanno sostenuto i Test d’Ingresso per Professioni Sanitarie 2023. Opinione diffusa è che i test siano stati più difficili rispetto a un anno fa , con alcuni candidati che addirittura hanno trovato le domande di biologie più complicate rispetto a quelle presenti nell’ultimo TOLC-MED.

Aggiornamento ore 16

Conclusi ormai i Test d’Ingresso per Professioni Sanitarie 2023, ora è caccia alle domande dei test e alle possibili soluzioni. Sulla base delle ricerche Google nelle ore del test, possiamo ipotizzare che tra gli argomenti dei test rientrino (cliccando è possibile consultare il relativo approfondimento su Studentville):

Aggiornamento ore 15

Si sono ormai concluse tutte le procedure relative al Test d’Ingresso per Professioni Sanitarie 2023 e tutti i candidati sono ora in attesa di conoscere le soluzioni ai quesiti e gli ultimi aggiornamenti in materia.

Aggiornamento ore 13

Ci siamo! Alle ore 13, in contemporanea in tutte le università italiane interessate, è iniziato ufficialmente lo svolgimento dei Test d’Ingresso per Professioni Sanitarie 2023. Ricordiamo che i candidati hanno a disposizione 100 minuti per la soluzione dei 60 quesiti, per cui – salvo ritardi – i test d’ingresso dovrebbero concludersi entro le ore 14:40.

Aggiornamento ore 9

Oggi è il grande giorno! A partire dalle ore 13, infatti, si svolgeranno, in contemporanea in tutta Italia, i Test d’Ingresso per Professioni Sanitarie 2023. I candidati avranno a disposizione 100 minuti per la soluzione dei 60 quesiti. Ricordiamo che nella giornata di ieri è stato ufficializzato il numero dei posti a disposizione (in tutto 36.632, di cui 34.933 riservati ai candidati UE e 1.699 ai candidati non UE) oltre che la suddivisione per corso di laurea e per ateneo.

C’è grande attesa per il test d’ingresso Professioni Sanitarie 2023 che si svolgerà, in contemporanea in tutta Italia – a partire dalle ore 13 di giovedì 14 settembre: vi ricordiamo che le domande del test di Professioni Sanitarie vengono gestite autonomamente dai singoli atenei, ma molte università aderiscono al Test CINECA, per cui, in queste sedi, i quesiti sono uguali per tutti. Dopo la prova, quando verranno pubblicate le Soluzioni del Test CINECA Professioni Sanitarie 2023 con le domande e le risposte esatte, vi forniremo il plico ufficiale, in modo che possiate controllare le soluzioni. State quindi con noi, vi aggiorneremo su tutto! Siete pronti?

DOMANDE TEST INGRESSO PROFESSIONI SANITARIE 2023

La struttura del test d’ ingresso per la facoltà di professioni sanitarie è identica a livello nazionale: 60 domande a risposta multipla con 5 opzioni di risposta, tra le quali bisogna sceglierne una scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili. La prova inizierà alle ore 13.00 del 14 settembre 2023 e i candidati avranno a disposizione 100 minuti per rispondere ai quesiti.

Le domande del Test Professioni Sanitarie 2023 saranno suddivise nel modo seguente:

4 domande di competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi

5 domande di ragionamento logico e problemi

23 domande di biologia

15 di chimica

13 di fisica e matematica

Per quanto riguarda il punteggio invece verranno assegnati:

1.5 per ogni risposta esatta

– 0.4 per ogni risposta errata

0 punti per ogni risposta non data

Ricordiamo che le irregolarità in cui si può incorrere durante la prova sono diverse:

danneggiamenti o contrassegni sui plichi;

utilizzo di telefoni cellulari, palmari, smartphone, smartwatch, tablet, auricolari, webcam o altra strumentazione similare;

interazione fra candidati;

utilizzo di materiale di cancelleria personale o di manuali, testi scolastici, nonché riproduzioni anche parziali di essi, appunti manoscritti, fogli in bianco e materiale di consultazione.

A questi si possono aggiungere anche errori nei punteggi delle graduatorie o quesiti già usati in altri test di concorso negli anni precedenti.

Ricordiamo che il punteggio minimo del Test Professioni Sanitarie per entrare cambia da università a università, in base alla difficoltà della prova e al numero di candidati.

Per quanto riguarda la Graduatoria test professioni sanitarie 2023 ricordiamo che, a differenza di quanto succede per Medicina o Veterinaria, non ci sarà un’unica graduatoria nazionale, ma ogni università pubblicherà la propria graduatoria, che sarà gestita in modo autonomo secondo le modalità indicate nel proprio bando.

