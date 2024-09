Punteggio Minimo Test Professioni Sanitarie 2024: le previsioni per i vari indirizzi

Ci siamo: lo scorso, giovedì 5 settembre, si è svolto in tutta Italia il Test Professioni Sanitarie 2024. Subito dopo la prova potrete avrete sicuramente dato un’occhiata alle soluzioni al test di professioni sanitarie, per farvi un’idea sul punteggio totalizzato.

Concentriamoci proprio sui punteggi: per entrare nella graduatoria di Professioni Sanitarie non esiste un punteggio minimo uguale per tutti, mentre quello massimo corrisponde a 90. Non a caso, a differenza del test di Medicina dove c’è una graduatoria nazionale ordinata per merito, per quanto riguarda il test Professioni Sanitarie ogni Ateneo e non il MUR (Ministero dell’Università e della Ricerca) crea le prove e non c’è una graduatoria unica a livello nazionale. Il punteggio minimo per entrare nell’università prescelta varia quindi in base alla difficoltà della prova sostenuta e al numero di candidati che si sono presentati quell’anno.

Cerchiamo insieme comunque di capire quale potrà essere il punteggio per essere ammessi ai vari indirizzi di professioni sanitarie dandoti anche qualche dritta su come calcolare le tue probabilità di successo. Ovviamente, al momento ci basiamo in larga parte sui dati dello scorso anno, ma non appena avremo notizie sui nuovi punteggi ti aggiorneremo su tutto!

Test professioni sanitarie 2024: punteggio minimo Infermieristica

Entrare a infermieristica dovrebbe essere più facile che negli altri indirizzi perché solitamente il numero di posti disponibili ogni anno è molto alto. Quest’anno per infermieristica ci sono a disposizione 20.525 posti (senza contare i 279 posti di Infermieristica pediatrica).

In ogni caso si prevede che uno studente su due potrebbe entrare e quindi un punteggio intorno al 30 dovrebbe essere sufficiente. Forse basterà anche un punteggio inferiore, ma visto che le domande dei test di professioni sanitarie potrebbero essere più semplici, per stare tranquilli è meglio totalizzare un punteggio più alto.

Test professioni sanitarie 2024: punteggio minimo Ostetricia e Dietistica

Se i candidati saranno più o meno come lo scorso anno, ci sarà un posto disponibile a Ostetricia e Dietistica ogni 5/6 candidati, anche se molto varia da università a università. Negli anni passati, ad esempio, in alcuni casi è stato difficile entrare soprattutto a Ostetricia all’Università di Siena e all’Università di Trieste, dove i posti disponibili erano pochissimi (basti che quest’anno a Siena sono solo 17) , e a Dietistica all’Università di Padova e all’Università di Modena e Reggio Emilia. Se in media si può dire che un punteggio di 35 possa essere sufficiente a entrare, per entrare in questi atenei le cose si fanno più dure.

Test professioni sanitarie 2024: punteggio minimo Fisioterapia e Logopedia

Negli anni passati la maggior concorrenza si è registrata a Fisioterapia e, in maniera leggermente inferiore, a Logopedia. In questo caso i punteggi minimi dovranno essere molto molto alti per stare tranquilli, pari o superiori al 50.

Ci sono poi università in cui entrare al primo colpo può essere più complicato: all’Università di Pisa e all’Università di Parma, ad esempio, nel 2022 c’erano solo 25 posti disponibili per Fisioterapia e anche all’Università di Verona le cose sono state difficili. All’Università di Bari, invece, Fisioterapia è piuttosto accessibile, mentre entrare a Logopedia non molto. Più facile per Logopedia l’accesso all’Università degli Studi di Ferrara.

Punteggio minimo test professioni sanitarie 2024: altri indirizzi

Se per gli indirizzi precedenti in molti dovranno probabilmente aspettare (e sperare) negli scorrimenti di graduatoria, in altri casi si può stare davvero tranquilli senza pensare al punteggio minimo. Se vuoi tentare il test per entrare a Tecniche audiometriche all’Università di Torino o ad Assistenza Sanitaria a Padova stai tranquillo: è capitato che il numero dei posti disponibili fosse superiore al numero degli iscritti, per cui non ci dovrebbero essere problemi! Anche entrare ad Assistenza Sanitaria a Bari, a Tecniche Audioprotesiche a Pisa o a Torino in alcuni casi è stata quasi una formalità, in quanto i posti disponibili coprivano il numero dei candidati.

Specifichiamo anche che le domande di ammissione 2024 ai corsi di laurea delle Professioni Sanitarie sono diminuite rispetto al 2023: sono 58630 gli studenti che hanno presentato domanda per uno dei 33213 posti messi a bando quest’anno, di cui 20714 sono dedicati all’area di Infermieristica Quindi, se anche nel 2024 si seguirà lo stesso trend degli ultimi anni, dovrebbe risultare più facile entrare in alcuni corsi di laurea delle Professioni Sanitarie rispetto al passato, essendoci meno concorrenza e più posti disponibili.

