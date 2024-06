FRASI ULTIMO GIORNO DI SCUOLA MEDIA. L’ultimo giorno di scuola è uno di quelli da segnare sul calendario, cerchiato e ricerchiato e ben messo in evidenza. Non vedete l’ora vero? Salutando i vostri insegnanti e soprattutto i vostri compagni di classe si apre un periodo di vacanza e di divertimento, perciò è normale che non aspettiate altro che staccare la spina. Certo, vi mancheranno i momenti passati in classe con i vostri amici, ma siamo sicuri che per un po’ riuscirete a farne a meno! Come fare a rendere ancora più memorabile questo ultimo giorno di scuola? Che ne dite di qualche frase ad effetto? Ecco allora una lista di frasi da ultimo giorno di scuola media perfette per lasciare un vostro ricordo ed entrare dritto nel cuore di chi volete salutare (magari con una scritta sul diario!).

Non perderti: Frasi divertenti sulla scuola media

FRASI DA ULTIMO GIORNO DI SCUOLA. Noi ci siamo davvero messi d’impegno per trovare le frasi più originali, divertenti, giocose, uniche e speciali per rendere l’ultimo giorno di scuola memorabile. Lasciando un pensierino ai tuoi compagni di classe ti farai ricordare e sarà veramente un dolce ricordo da custodire gelosamente. Ecco le frasi per la scuola media per l’ultimo giorno di scuola:

Insieme abbiamo condiviso gioie, dolori, gite, scherzi, risate e sarà davvero dura non rivedere più i vostri visi, la mattina, addormentati, sopra il banco. Mi mancheranno le urla pre-compito o pre-interrogazione per sfogarci a più non posso. Ciao a tuttiiiiiii!!! (per saluti collettivi)

Un altro anno che se ne va…

Un “grazie” ai compagni, che ci sostengono se ci troviamo in difficoltà!

(per salutarsi in rima!)

Arriverà l’ultimo giorno di scuola, e mi metterò a piangere… dalla gioia!!! (la nostalgia non è tutto, in effetti!)

Quel momento in cui i tuoi compagni piangono l’ultimo giorno di scuola… Io credo che il giorno un cui dobbiamo piangere sia il primo (per amanti delle frasi in stile meme)

Per me esistono solo due stagioni: è inverno fino all’ultimo giorno di scuola,è estate dal momento in cui la scuola finisce (per la serie: l’importante è non andare a scuola!)

Aspettavo questo ultimo giorno di scuola dall’ultimo giorno delle vacanze di Natale

Tutti i più grandi maghi della storia hanno iniziato essendo niente di più di quello che siamo noi: studenti. Se loro ce l’hanno fatta, perché noi no? (Questa è per veri fan Harry Potter)

…sembrava ieri quando abbiamo messo piede per la prima volta qua dentro!!! E ora è già arrivato il momento di dire: scuola media addio (salutarsi dopo tre anni insieme non è mai facile)

Quando dico “Mi manca la scuola”, voglio dire che mi mancano gli amici e il divertimento. NON LA SCUOLA! (così, tanto per puntualizzare!)

Scuola: sbadigliando si impara.

Anche questa è fatta. Buone vacanze amici! (per pigroni cosmici!)

amo la scuola quando è finita

(ah… il fascino dei saluti in rima!)

Viva te, viva me,

viva la scuola quando non c’è!

(cosa dicevamo dei saluti in rima?!?)

Abbiamo condiviso felicità e paure. Abbiamo condiviso compiti e suggerimenti. E quando ero in difficoltà, tu mi hai sostenuto. Grazie! (… e anche questa è perfetta per il diario di un amico che porterai nel cuore!)

