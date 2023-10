Università di Bari e Pechino insieme per un nuovo corso di laurea

Il Senato Accademico dell’Università degli Studi di Bari ha dato il via libera ad un accordo di cooperazione con la Beijing Union University (BUU), College of Bioengineering e il Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Ambiente dell’Università degli Studi di Bari (DBBA). Accordo che mira a stabilire un corso di laurea presso l’Università cinese, in collaborazione con UNIBA, focalizzato sul campo delle biotecnologie. Ancora un esempio di cooperazione internazionale tra università. Ma come si attuerà? E a chi è rivolto? Andiamo con ordine.

Università di Bari e Pechino, nuovo corso di laurea

La Beijing Union University presenterà a breve questo ambizioso progetto finalizzato a istituire un corso di laurea quadriennale in “Biological Engineering”, corso che mira a formare esperti nel campo delle biotecnologie, contribuendo così alla crescita del settore in Cina. La proposta sarà sottoposta al Ministero dell’Istruzione cinese per l’approvazione. Se il progetto otterrà il via libera, l’Università di Biological Engineering avvierà una collaborazione con l’Università di Bari (UNIBA) per garantire una formazione di alto livello agli studenti cinesi.

Il piano prevede che durante i primi tre anni di corso, i docenti di UNIBA si recheranno a Pechino, dove terranno 17 lezioni in lingua inglese agli studenti iscritti al corso di laurea in “Biological Engineering” sulla base del programma previsto per l’università di Bari. Successivamente, durante il quarto anno, alcuni studenti cinesi saranno accolti da UNIBA per seguire le lezioni del terzo anno. Una volta verificata la sussistenza dei requisiti necessari, e dopo aver convalidato gli esami sostenuti in Cina, gli studenti del corso conseguiranno il titolo di studio di dottore in Biotecnologie per lo Sviluppo Sostenibile, ottenendo, così, una laurea a doppio titolo.

I vantaggi della collaborazione accademica internazionale

Ma non finisce qui, perché l’accordo tra l’Università degli Studi di Bari (UNIBA) e la Beijing Union University (BUU), che vanta oltre 20.000 studenti, prevede la possibilità per gli studenti dell’UNIBA di recarsi in Cina per svolgere tesi sperimentali e attività di ricerca. Ci si auspica che molte altre possano essere, in futuro, le collaborazioni tra le due istituzioni. Così come è avvenuto per altre università italiane, come quella di Bologna ed i Politecnici di Milano e Torino.

Ancora una volta una collaborazione internazionale tra università permetterà di rafforzare le relazioni culturali e scientifiche tra università e porre le basi per successivi accordi di cooperazione. Oltre ad offrire la possibilità agli studenti di seguire, attraverso una formazione integrata e una frequenza alternata nelle istituzioni coinvolte, un percorso di studio finalizzato al conseguimento di una laurea a doppio titolo. Una gran bella occasione.

Leggi anche: