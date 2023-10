Uninettuno: partnership con Sonic Foundry per garantire l'accesso all'università in tutto il mondo

L’Università Telematica Internazionale UNINETTUNO ha siglato un accordo strategico con Sonic Foundry, Inc. (azienda leader nel campo delle soluzioni per l’acquisizione, gestione e diffusione di contenuti video in streaming) grazie al quale gli studenti provenienti da ogni angolo del pianeta avranno accesso immediato a una vasta gamma di corsi di laurea erogati da UNINETTUNO tramite la piattaforma Global Learning Exchange™.

L’obiettivo dell’accordo è quello di sostenere i talenti emergenti all’interno dei loro paesi d’origine, permettendo loro di sbocciare pienamente e contribuire al progresso e allo sviluppo delle rispettive nazioni. Questa iniziativa assume un’importanza cruciale nell’attuale contesto, caratterizzato dal flusso migratorio dei giovani dall’Africa all’Europa e, in generale, dai paesi in via di sviluppo verso le regioni occidentali.

Global Learning Exchange™ rappresenta un’innovativa proposta educativa progettata per assicurare a studenti e professionisti altamente motivati, provenienti da ogni angolo del mondo, un facile accesso alle opportunità dell’istruzione superiore. Attraverso partnership con le istituzioni universitarie di spicco negli Stati Uniti e collaborazioni con enti specializzati nella certificazione delle competenze, Global Learning Exchange offre agli studenti un ambiente di apprendimento online flessibile, arricchito da risorse di supporto locali e personalizzate.

UNINETTUNO attira studenti provenienti da oltre 160 paesi, offrendo programmi di laurea in svariati campi, tra cui ingegneria, gestione aziendale e finanza. UNINETTUNO si distingue per un approccio all’e-learning unico e innovativo, basato su una piattaforma di apprendimento online ispirata al concetto di Metaverso, noto come l’Isola del Sapere, dove gli studenti partecipano ai corsi utilizzando degli avatar.

L’amministratore delegato di Sonic Foundry, Joe Mozden Jr, ha così commentato l’accordo: “Il team di Global Learning Exchange è onorato di unire le forze con UNINETTUNO, un’Università che condivide la nostra passione per l’innovazione incentrata sugli studenti. Siamo pronti a fissare nuovi standard di eccellenza nell’apprendimento online. Tutti gli studenti che si iscrivono a questi programmi avranno accesso a un tirocinio virtuale nel proprio settore di studio, che garantirà loro esperienze concrete e reali che ne miglioreranno l’occupabilità nel loro paese e nel mondo”.

Il Rettore e Fondatore di UNINETTUNO, Professoressa Maria Amato Garito, ha infine aggiunto: “Siamo lieti di annunciare la nostra partnership con GLX, un passo significativo nella nostra missione per democratizzare l’accesso a un’educazione di alta qualità. Questa collaborazione mira a rendere accessibile l’educazione superiore ai giovani dei paesi emergenti, dotandoli degli strumenti necessari per affrontare le sfide del mercato del lavoro globale. Fin da subito gli studenti di Sudafrica, Nigeria e Bahamas avranno accesso all’intera offerta di UNINETTUNO”.