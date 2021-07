Viaggio per l’Italia: le città più belle

Potreste dire onestamente di conoscere tutte le città d’Italia? E’ vero, tutti amiamo viaggiare e quando abbiamo del tempo a disposizione, e la possibilità, uno tra i primi desideri è quello di andare alla scoperta di luoghi nuovi; e perché non iniziare proprio dalla nostra bella Italia? Oggi non vi vogliamo parlare delle città più conosciute e più belle, ma vogliamo portarvi con noi a conoscere 10 mete sconosciute che pensiamo possiate non conoscere. Per ora intraprenderemo un viaggio virtuale, ma dopo che le avrete viste nella nostra lista, avrete subito il desiderio di andare a visitare questi posti sconosciuti.

Città più belle d’Italia: 10 mete sconosciute

Pronti con la vostra valigia virtuale per andare alla scoperta delle 10 mete sconosciute? 3, 2, 1 si parte:

San Miniato, Toscana: San Miniato è un comune che sorge esattamente a metà strada tra Firenze e Pisa; Ripatransone, Marche: La principale attrazione del paese è il “vicolo” più stretto d’Italia, una fessura “larga” appena trentotto centimetri; Molveno, Trentino: un piccolissimo centro immerso nel verde e che affaccia direttamente sull’omonimo lago; Marostica, Veneto: qui si tiene una delle più antiche usanze folkloristiche del nord Italia: la partita di scacchi viventi che viene giocata nella piazza comunale ogni ultimo weekend di settembre degli anni pari; Lenno, Lombardia: Lenno è una frazione del comune di Como e che si affaccia direttamente sul popolare lago; Nicotera, Calabria: piccolo comune nella provincia di Vibo Valentia, dal quale si vede il mar Tirreno e le Isole Eolie; Noli, Liguria: il centro storico è popolato da alcune delle maggiori costruzioni architettoniche religiose della zona; Torriana, Emila Romagna: questo piccolo borgo ospita una delle più grandi attrazioni locali: il Castello di Montebello; San Nicola Arcella, Calabria: questo paradiso di trova in provincia di Cosenza con un mare cristallino e le spiagge finissime; San Vito lo Capo, Sicilia: centro turistico e culturale molto caratteristico e da visitare.

1o mete sconosciute in Italia: quando visitarle

Se tra le mete che vi abbiamo appena elencato ce n’è qualcuna che non avete ancora visitato, vi invitiamo a farlo perché altrimenti potreste pentirvene. Ogni viaggio è una nuova scoperta, è un’altra città su cui mettere una x, un’altra meta che avete visitato, che vi ha lasciato qualcosa e a cui avete lasciato qualcosa. I periodi migliori per partire sono quelli meno freddi e con condizioni climatiche favorevoli agli spostamenti. Fatevi un giro on line, cercate offerte di voli e hotel e partite alla scoperta di nuovi mondi.

