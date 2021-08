Viaggiare da soli: 11 idee

Oggi si vola in 11 posti in cui vi consigliamo, vivamente, di partire da soli. Si, viaggiare è una bellissima esperienza che, se condivisa, acquista ancora più fascino; si può scegliere di partire con il proprio partner, con un gruppo di amici, con la famiglia o in viaggi organizzati con gente sconosciuta. Ecco, pensiamo proprio che quest’ultima tipologia di viaggio, sia ciò di cui avremmo bisogno almeno una volta nella vita. Quando attraversiamo un periodo buio, di tristezza o, semplicemente, quando vogliamo vivere un’esperienza forte come quella di un viaggio da soli, dobbiamo prendere in mano la situazione e andare nella più vicina agenzia di viaggi, fare le valigie e partire, per dove? Ve lo consigliamo noi.

1. Viaggi da fare soli: New York

La grande mela, la città che non dorme mai e non si ferma mai è, senza dubbio, la prima meta che consigliamo a tutti sia per viaggi in compagnia che in solitudine. Parlare di solitudine, a New York, è pressoché impossibile perché è una metropoli viva, piena di gente che va avanti e indietro e che non ci si stanca mai di guardare.

2. Viaggi da fare soli: Roma

Rimaniamo in Italia, precisamente nella bella capitale. Fare un viaggio a Roma è una delle più belle esperienze di vita, il centro storico, i monumenti, le piazze e le terrazze sono luce per gli occhi dei visitatori. Non c’è un posto, a Roma, che non lasci a bocca aperta, anche i sampietrini hanno un’anima.

3. Viaggi da fare soli: Cina

Ci sono quartieri, in alcune metropoli d’Italia, in cui si ha la sensazione di essere in Cina in quanto, da tanti anni ormai, sono tanti i cinesi che sono venuti in Italia. Per par condicio noi dovremmo andare lì, se non per vivere, quanto meno per fare un bel viaggio da turisti per conoscerne le strade, i profumi e i sapori.

4. Viaggi da fare soli: India

La lontana India, con i suoi colori, i suoi sapori e le sue tradizioni è sicuramente una delle mete più ambite. Il viaggio non è economico, però se vi organizzate in anticipo potete trovare offerte convenienti.

5. Viaggi da fare soli: Egitto

L’Egitto è lontana e, per qualche tempo, è stata anche oggetto di diversi attacchi terroristici a causa dei quali molti turisti sono stati sopraffatti dalla paura di andare lì. Ma quello che offre l’Egitto non ha prezzo, le piramidi di Giza imponenti, immense ed enormi sono uno spettacolo che chiunque di noi merita di vivere dal vivo.

6. Viaggi da fare soli: Grecia

Le isole della Grecia sono un vero e proprio paradiso; quante volte abbiamo visto le terrazze, il mare, le spiagge, le strade nei film. Non vi è venuta voglia di vederla dal vivo?Se si, non perdete altro tempo, andate in agenzia e godetevi il vostro viaggio in solitudine in questa stupenda terra.

7. Viaggi da fare soli: Argentina

Siete curiosi di conoscere la terra che ha dato i natali ad uno dei calciatori più bravi e più famosi al mondo? Si, stiamo parlando proprio di lui, del grande Maradona che, con la sua bravura, ha fatto innamorare tutta Italia.

8. Viaggi da fare soli: Messico

Un buon motivo per fare un viaggio in Messico è sicuramente la cucina; è vero, in Italia sono tanti i posti in cui poterlo assaggiare, ma volete mettere la bontà dei prodotti appena colti? Arrivati lì non dimenticate di acquistare un sombrero e andare in giro indossandolo.

9. Viaggi da fare soli: Spagna

La bella, calda e vicina Spagna con il suo clima, la sua gente, le sue spiagge e i suoi monumenti è una delle mete più consigliate per i viaggi. Andarci da soli non è nemmeno pericoloso, chissà magari potrete incontrare lì la vostra metà.

10. Viaggi da fare soli: Inghilterra

Nonostante il grigio del cielo, l’Inghilterra va vista e vissuta. L’eye of London, Westminster, Buckingam Palace, sono tutti posti incantevoli da visitare. Se siete fortunati, riuscite anche ad incontrare qualche membro della famiglia reale, magari il piccolo e simpatico George.

11. Viaggi da fare soli: Francia

La romantica Parigi, il divertente Disneyland, la Tour Eiffel, Les Champs Elysees vi aspettano per farvi trascorrere dei giorni di vacanza all’insegna dell’arte, del divertimento e della poesia. Correte in agenzia, non perdete tempo, mollate tutto e tutti, fate le valigie e partite per un’avventura tutta per voi da vivere solo con voi stessi.