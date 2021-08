VACANZE MADRID LOW COST: OFFERTE E COSA FARE

Vacanza Madrid low cost : se non sapete dove cercare le offerte, siete capitati nel posto giusto; siamo informatissimi in materia, ci piace cercare offerte in rete, cercare gli hotel e leggerne le recensioni, in modo da scartare quelli per cui ce ne sono solo di negative. Ovviamente non siamo un’agenzia di viaggi, però vi possiamo aiutare a farvi un’idea su ciò che preferite e desiderate per questa vacanza tanto attesa. Siete ancora in tempo per organizzare un bel viaggetto e le vacanze low cost sono quello che fa per voi: si chiamano low cost perché sono a basso prezzo, a prezzi convenienti ma questo non significa certo che vi mandano a dormire in una bettola o per strada! Alla vostra vacanza non mancherà nulla: il giusto volo, il giusto hotel e tutto secondo le vostre esigenze economiche; che aspettate allora, correte a fare le valigie e salutare amici e parenti, vi rivederete al ritorno dal vostro viaggio che, in un modo o in altro, vi lascerà qualcosa di forte dentro. Iniziamo a vedere dove dormire se partite per Madrid.

MADRID LOW COST: DOVE DORMIRE

Per cercare un buon hotel dove alloggiare i giorni delle vostre vacanze, può essere utile fare prima un giro in rete, cercarli e leggerne le recensioni; sono molto utili in quanto se qualcuno vi ha alloggiato e non si è trovato bene, lo scrive e fa un favore a quelli che lo avevano preso in considerazione e che, leggendole, scarterà sicuramente l’hotel in questione. Può sembrare noiosa come ricerca, se non avete tempo e voglia di stare lì a leggere andate in agenzia e loro vi organizzeranno un viaggio a regola d’arte dal volo all’alloggio. A noi non dà noia cercare hotel in rete, però qualche albergo da proporvi lo abbiamo trovato, vediamoli insieme:

Eurostars Central: a Madrid, a 1,3 km da Puerta del Sol in centro

a Madrid, a 1,3 km da Puerta del Sol in centro Exe Plaza: a Madrid, a 1,6 km dallo stadio Santiago de Bernabeu

a Madrid, a 1,6 km dallo stadio Santiago de Bernabeu Hotel Regina : a Madrid, a 0,4 km da Puerta del Sol in centro

: a Madrid, a 0,4 km da Puerta del Sol in centro Vincii Centrum : a Madrid, a 0,5 km da Puerta del Sol in centro

: a Madrid, a 0,5 km da Puerta del Sol in centro Ilunion Pio XII: a Madrid, a 2,4 km dallo stadio Santiago de Bernabeu

Scegliete l’hotel che, secondo i vostri programmi da turisti, soddisfi al meglio le vostre aspettative; mentre ci pensate, vediamo cosa vedere a Madrid.

MADRID VACANZE LOW COST: COSA VEDERE

Di meraviglie da visitare Madrid ne è piena; offre arte, cultura, storia, arte del buon cibo e tanto divertimento. C’è davvero l’imbarazzo della scelta, dopo che avrete letto i nostri suggerimenti siamo sicuri che sarete in enorme difficoltà; cercate, quindi, di organizzare la vostra vacanza dedicando del tempo a tutto quello che vi consigliamo di visitare partendo dai siti storici:

Palazzo Reale a Madrid

Cerralbo Museum

Templo de Debod

Real Basilica de San Fransisco el Grande

Se volete fare un giro per ammirare monumenti e statue non potete non visitare:

La Cibeles

Alcala Gate

Monumento a Alfonso XII

Monumento Cervantes

Museo del Prado

Se vi interessano cibo, vino e vita notturna:

Laboratorio di paella e tapas a Madrid

Tour di degustazione a Madrid

Casinò Gran Via di Madrid

Infine, se volete godere del verde e di un po’ di aria fresca che riesca a conciliare un sano relax, andate a visitare:

Parco del Ritiro

Parque de El Capricho

Auditorio Nacional de Musica

Madrid Rio

