Tra i più magici in Italia, i mercatini di Natale in Trentino 2021 stanno per aprire i battenti dopo un paio di anni piuttosto turbolenti. Di seguito ti indichiamo le città e le date da segnare in agenda per non perderne neanche uno.

Mercatini di Natale in Trentino: le mete più affascinanti

Manca poco meno di un mese al 25 Dicembre ma è già tempo di mercatini di Natale! Questa di solito è la settimana in cui in tutta Italia vengono allestiti i tradizionali chalet in legno in cui poter trovare decorazioni scintillanti, prodotti artigianali, gustose leccornie e tanto altro ancora. Il Trentino Alto Adige è una delle regioni che vanta i più caratteristici mercatini natalizi in cui è garantito non solo lo shopping ma anche il divertimento per i piccoli di casa. Se avete in programma un weekend o una vacanza proprio nel Nord Italia, ecco le mete da non perdersi!

Tutti i mercatini di Natale in Trentino nel 2021

Sono tantissime le città e i borghi del Trentino Alto Adige che, in questo periodo, ospitano i caratteristici mercatini natalizi. Ecco le mete più affascinanti e le date di apertura inerenti:

Mercatini di Natale di Levico Terme (Levico): dal 20 Novembre 2021 al 6 Gennaio 2022;

Natale di Luci e Mercatino di Natale (Rovereto): dal 26 Novembre 2021 al 6 Gennaio 2022;

Suoni di Natale e Mercatini di Natale di Brunico (Brunico): dal 26 Novembre 2021 al 6 Gennaio 2022;

Mercatini di Natale di Bressanone (Bressanone): dal 26 Novembre 2021 al 6 Gennaio 2022;

Mercatino di Natale di Arco (Arco): dal 19 Novembre 2021 al 9 Gennaio 2022;

Bolzano Mercatini di Natale (Bolzano): dal 26 Novembre 2021 al 6 Gennaio 2022;

Mercatini di Natale di Trento (Trento): dal 20 Novembre 2021 al 9 Gennaio 2022;

Mercatino di Natale di Vipiteno (Vipiteno): dal 26 Novembre 2021 al 6 Gennaio 2022;

Mercatini di Natale di Merano (Merano): dal 26 Novembre 2021 al 6 Gennaio 2022;

Mercatino di Natale nei Palazzi Barocchi (Ala): dal 4 Dicembre 2021 al 6 Gennaio 2022;

Mercatini di Natale a Castel Tirolo (Castel Tirolo): edizione 2021 non prevista

Mercatino di Natale a Castelrotto (Castelrotto): dal 4 al 26 Dicembre 2021;

Natale Medioevale con Mercatino di Natale (Chiusa): dal 25 Novembre al 19 Dicembre 2021;

Corvara in Badia Mercatino di Natale (Corvara in Badia): dal 6 Dicembre 2021 al 6 Gennaio 2022;

Foresta Natalizia al Birra FORST (Lagundo – Merano): dal 17 Novembre 2021 al 9 Gennaio 2022;

Polvere di Stelle e Mercatini di Natale (Lana): dal 27 Novembre 2021 al 24 Dicembre 2021;

Mercatino di Natale nel Castello della Torre (Mezzolombardo): dal 4 al 19 Dicembre 2021;

Natale nelle Dolomiti (San Candido): dal 26 Novembre 2021 al 6 Gennaio 2022;

Mercatino di Natale della Val Gardena (Santa Cristina Val Gardena): dal 3 al 30 Dicembre 2021;

Avvento Alpino in Val Sarentino (Val Sarentino): dal 26 Novembre 2021 al 19 Dicembre 2021.

