Cosa fare la Vigilia di Natale? Siete più tipi da tradizione o vi piace sperimentare attività originali? In entrambi i casi potrebbero tornarvi utili quelle che abbiamo raccolto sotto e che si prestano ad essere provate il 24 dicembre con la famiglia e gli amici per sfruttare al meglio la giornata. Quindi, che vi mettiate comodi sotto una coperta o indossiate un pigiama natalizio, sfruttate al massimo le idee su cosa fare la Vigilia di Natale che trovate sotto: sarà la migliore di sempre.

Notte di Natale: cosa fare tra tradizioni ed epoca moderna

Tradizionalmente, la vigilia di Natale ci vorrebbe intorno a un tavolo con tutta la famiglia fino alla quarta generazione ma non sempre va così: possiamo infatti far parte di una famiglia non molto numerosa oppure trovarci a festeggiare la notte di Natale soli o lontani da casa o, ancora, non avere nessun desiderio di stare in famiglia per le feste. In ogni caso, Natale è Natale, quindi vediamo cosa poter fare insieme ai familiari più stretti.

Vigilia di Natale: cosa fare

Nessuno dice che il Natale vada festeggiato per forza a casa, ma in genere è possibile, grazie ai vari siti internet che si occupano di offerte di viaggio e/o di alloggio, decidere di trascorrere il Natale in coppia, con i bambini o in compagnia degli amici in varie città d’Italia e del mondo. In alternativa, si può stare in casa a rotazione tra quelle degli amici oppure affittarne una in qualche paesino montano. Ma, se si rimane al tepore della propria casetta, esistono alcune attività super divertenti perfette per trascorrere la giornata e la serata del 24 dicembre. Quali?

Organizzare il cenone

Mettiamo che abbiate deciso di preparare voi stessi la cena. La prima cosa a cui bisogna pensare è il cibo: cucinerete solo voi (ma perché?!?)? Si comprerà qualcosa? Ordinerete la pizza o il cinese o il sushi? Qualsiasi sia la vostra scelta ricordate di tenere in debito conto possibili allergie e intolleranze alimentari e procuratevi contenitori di alluminio in cui mettere gli avanzi in modo da conservare gli avanzi. Per quanto riguarda invece l’allestimento della casa o della stanza in cui cenerete fatevi aiutare e preparate una playlist natalizia: la preparazione sarà allegra e metterà di buon umore anche chi non vive il Natale con il vostro stesso entusiasmo.

Giocare a carte, tombola o giochi da tavolo

A Natale di solito si gioca a carte, sia con gli amici che con i parenti. Ma perché limitarsi a questo? Altri giochi possono essere il gioco dei mimi (con il procedere della serata e del livello di alcol nel sangue i risultati saranno sempre più divertenti), trivial (nel caso in cui vi andasse qualcosa di più tranquillo) o perfino, per i più giovani e snodati, twister!

Maratona di film di Natale

Dai classici ai nuovi successi, mettetevi comodi sul divano con la famiglia e guardate i vostri film di Natale preferiti. Questo è un ottimo modo per godersi le festività natalizie e fare spazio a quell’importantissimo tempo in famiglia che spesso diciamo di non avare. Questa attività + perfetta per le famiglie con bambini piccoli e adolescenti.

Scartare i regali

Questa tradizione che scalda il cuore può insegnare a tutti l’importanza del tempo in famiglia e di essere grati per i regali che si ricevono a Natale. Aprendo un regalo di famiglia collettivo (come un nuovo gioco da tavolo) alla vigilia di Natale, potete dare vita ad una serata super divertente.

Pigiama party in famiglia

Invitate la famiglia per il pigiama party della vigilia di Natale. Assicuratevi che ci siano molti stuzzichini da mangiare e un sacco di prelibatezze per andare avanti fino a tarda notte.

Organizzare concorso “maglione natalizio più brutto”

Chi ha il maglione più brutto? Questo è un gioco divertente che potete fare ogni anno ed è un’ottima opzione per le famiglie numerose. Se la vostra è troppo piccola, fate una semplice sfilata di moda, senza alcuna competizione. Sarà bella ugualmente.

