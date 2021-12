Natale a New York: i migliori allestimenti

Il Natale è ormai alle porte, siamo ufficialmente entrati nelle settimane più colorate e magiche dell’anno e, nonostante la criticità del periodo che stiamo vivendo a causa del Covid-19, tutte le grandi città del mondo hanno colorato strade, piazze e monumenti. Oggi vogliamo andare virtualmente a New York e andare ad esplorare la città da capo a piedi e fare un giro tra i migliori allestimenti. Il Natale a New York lo immaginiamo proprio come quello del film “Mamma ho perso l’aereo” fatto di luci, colori e allestimenti di ogni tipo.

Natale a New York: 10 allestimenti top

Che il nostro viaggio virtuale tra le vie di New York abbia inizio; catapultiamoci tra gli allestimenti natalizi, ecco i 10 allestimenti top:

Quartiere di Dyker Heights , nel cuore di Brooklyn: i proprietari delle case accendono le prime luci dal Giorno del Ringraziamento e fino ad inizio gennaio;

, nel cuore di Brooklyn: i proprietari delle case accendono le prime luci dal Giorno del Ringraziamento e fino ad inizio gennaio; Park Avenue: un lungo viale pieno di alberi di Natale che conduce all’ Helmsley Building , un grattacielo scintillante di lucine di vari colori;

un lungo viale pieno di alberi di Natale che conduce all’ , un grattacielo scintillante di lucine di vari colori; Macy’s: il grande magazzino sfavillante dove troverete il Macy’s Santaland, un intero piano dedicato al villaggio di Santa Claus;

il grande magazzino sfavillante dove troverete il Time Warner Center: un centro commerciale al numero 10 di Columbus Circle dove ogni anno vengono appese al soffitto delle gigantesche e brillanti stelle natalizie;

un centro commerciale al numero dove ogni anno vengono appese al soffitto delle gigantesche e brillanti Rockefeller Center: qui viene allestito l’albero di Natale più bello di tutta la città;

qui viene allestito l’albero di Natale più bello di tutta la città; l’Union Square Holiday Market: bellissimo mercatino che si svolge nei pressi di Union Square e ricorda molto i tipici mercatini dell’Europa del Nord;

bellissimo mercatino che si svolge nei pressi di Union Square e ricorda molto i tipici mercatini dell’Europa del Nord; Winter Village di Bryant Park: apre i battenti a fine ottobre e chiude dopo Capodanno;

apre i battenti a fine ottobre e chiude dopo Capodanno; Mercatino della stazione Grand Central Terminal: si tratta di un’ottima scelta se fa troppo freddo o nevica in quanto è interamente coperto;

si tratta di un’ottima scelta se fa troppo freddo o nevica in quanto è interamente coperto; Mercatino di Columbus Circle: poco distante dall’ingresso sud-ovest di Central Park;

poco distante dall’ingresso sud-ovest di Central Park; Mercatino di Astoria nel Queens: si svolge in genere nel birrificio Bohemian Hall Beer Garden in alcune domeniche di dicembre.

Natale a New York: le regole anti covid

Anche se vi abbiamo fornito l’elenco dei meravigliosi allestimenti a New York, questo Natale, come gli altri passati, purtroppo, verrà ricordato per la distanza sociale, la continua igienizzazione e l’uso della mascherina. Ciò non toglie che potrete fare un viaggio virtuale tra le strade della grande mela utilizzando internet per mezzo del quale potremo arrivare ovunque.