Airbnb Sex and the City: cosa sapere

Sex and the City sarà su Airbnb! Oltre a sapere che è una serie televisiva statunitense trasmessa sul canale HBO dal 1998 al 2004, oggi vi annunciamo che sarà anche su Airbnb. La trama è ambientata a New York e racconta la vita sentimentale di quattro amiche: molto spesso vengono trattati argomenti sociali come per esempio lo status delle donne nella società e il ruolo che hanno all’interno del nucleo familiare. Il 30 Maggio del 2008 uscì il film Sex and the City 1 che riporta la trama della serie, e dopo il grande successo del primo film, nel 2010 uscì Sex and the City 2. Sex and the city ha ricevuto numerosi riconoscimenti tra cui diversi Emmy Award e Golden Globe.

Sex and the City: la casa è disponibile su Airbnb

Per tutti gli amanti della serie e del film, vogliamo darvi una grande notizia: la casa di Sex and the City è su Airbnbn e la si può vivere solo per una notte. Ad acogliere gli ospiti con un check-in virtuale ci sarà Sarah Jessica Parker, nelle vesti di host. Le date sono il 12 e il 13 Novembre, due soggiorni per due persone da una notte ciascuno. Il costo per una notte è di 23 dollari. Le richieste per prenotare un soggiorno sono disponibili a partire da lunedì 8 Novembre alle ore 18 sul sito di Airbnbn.

Sex and the City: il revival

Sex and the city per anni ci ha tenuto compagnia, ci ha fatto emozionare, soffrire insieme alle protagoniste ma ci ha dato anche tante lezioni di vita. Sono pronte per un grande ritorno, il revival di Sex and the city; scopriamo qualcosa in più. Il revival della serie comprende 10 episodi, firmato da HBO Max e si chiama And Just Like That. Carrie, Miranda e Charlotte saranno ancora insieme per altri dieci episodi e ci porteranno nelle loro frenetiche vite. Noi siamo curiosissimi di scoprire cosa accadrà anche se ci mancherà molto Samantha. Non vi è ancora nessuna data se non il mese dii usicta che sarà quello di Dicembre, non ci resta che aspettare!

