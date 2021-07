Sex and The City: il revival

Pensavamo di non rivederle mai più insieme e invece le fantastiche amiche di Manhattan stanno per tornare più forti e unite di prima. Da Gennaio, infatti, si stanno susseguendo voci insistenti sul ritorno delle ragazze di Sex and the city per il revival tanto atteso, Just Like That. Dopo alcune foto postate dalle protagoniste del cast che le hanno ricondivise sui loro social, da qualche giorno gira sul web la prima immagine direttamente dal set e noi vogliamo condividerla con voi.

Sex and The City revival: la prima foto dal set

Nella foto che sta circolando sul web possiamo ammirare Carrie Bradshaw (Parker), Miranda Hobbes (Nixon) – l’unica con i capelli grigi, Charlotte York (Davis) che riprendono possesso della loro città e della loro vita senza rinunciare al glam che le ha fatte conoscere al pubblico la prima volta. Just Like That, che attualmente prevede 10 nuovi episodi di mezz’ora l’uno, continuerà a raccontare le vite di Carrie, Charlotte e Miranda cinquantenni, mentre navigano nell’amore e nelle amicizie nella Grande Mela.

Sex and The City revival: il cast

Nel cast oltre a Cynthia Nixon e Kristin Davis e Sarah Jessica Parker, pare ci sia anche Chris Noth, mitico Mr Big, storico amore di Carrie Bradshow. Il suo ritorno appare un po’ inaspettato in quanto c’era aria di crisi tra lui e la produzione. Si è notata subito una grande assenza, quella dell’attrice Kim Cattrall, nei panni di Samantha, che pare non abbia voluto riunirsi al cast dopo un litigio con la Parker. Tornano, però, anche Wille Garson nel ruolo di Stanford Blatch, Mario Cantone in quello di Anthony Marentino, Evan Handler in quello Harry Goldenblatt e David Eigenberg in quello di Steve Brady. A unirsi ai veterani anche la vincitrice del Tony Sara Ramirez, che impersonerà un comico non binario di nome Che Diaz, che ospita regolarmente Carrie nel suo spettacolo.

