Sex and The City Reboot: le ultime novità nel cast

Sono mesi che circolano foto che immortalano le amiche di Sex and The City per il reboot e oggi possiamo dirvi con assoluta certezza che ci sarà una new entry nel cast. Sappiamo tutti che l’attrice che interpreta Samantha non ha alcuna intenzione di prendere parte a questo reboot e, anche se a noi affezionati dispiace, non possiamo fare altro che prenderne atto e andare a scoprire chi prenderà il posto della bionda Samantha mangia uomini. Scopriamolo insieme.

Sex and The City Reboot: chi prenderà il posto di Samantha?

Carrie, Miranda e Charlotte avranno una nuova amica con cui condividere le gioie e i dolori delle loro vite a volte tormentate. Siamo sicuri che a molti l’iconica Samantha mancherà molto, ma ha deciso di non far parte di questo reboot e quindi al suo posto subentrerà il personaggio di Lisa Todd Wexley, una documentarista e madre di tre bambini. L’attrice che le darà il volto è Nicole Ari Parker.

Sex and The City Reboot: foto dal set

Nella foto che sta circolando sul web possiamo ammirare Carrie Bradshaw (Parker), Miranda Hobbes (Nixon) – l’unica con i capelli grigi, Charlotte York (Davis) che riprendono possesso della loro città e della loro vita senza rinunciare al glam che le ha fatte conoscere al pubblico la prima volta. Just Like That, che attualmente prevede 10 nuovi episodi di mezz’ora l’uno, continuerà a raccontare le vite di Carrie, Charlotte e Miranda cinquantenni, mentre navigano nell’amore e nelle amicizie nella Grande Mela.

