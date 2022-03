Tirana ha vinto il titolo: è la Capitale Europea della Gioventù 2022, un riconoscimento importante che ha un interesse particolare anche per noi dato che proprio in virtù di questo si riempirà di interessanti conferenze, workshop e incontri dedicati alla cultura, partecipazione giovanile, salute e creatività, ma soprattutto Festival! Capitale dell’Albania e città europea incredibilmente sottovalutata Tirana ha molto da offrire in termini di divertimento e di svago ed è anche molto economica.

Tirana 2022: cosa fare in città

Tirana è una città poliedrica che cambia volto continuamente, oggi te la descriviamo in un modo, domani potrebbe essere già diversissima. Se hai intenzione di prenotare un weekend fuori, dovresti informarti per capire se ci saranno particolari eventi in quei giorni e poi conservare queste indicazioni. Ecco cosa non dovresti assolutamente perderti visitando Tirana per la prima volta: