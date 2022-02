Viaggiare ai tempi del Covid: la situazione a febbraio 2022

Sono passati esattamente due anni da quando tutto è cambiato nelle nostre vite: la pandemia da Covid-19 ha stravolto la quotidianità di milioni di persone e così anche i viaggi che sono stati impossibili in alcuni casi senza tamponi o green pass. Ora la situazione sta mutando piano piano e infatti il 31 marzo 2022 dovrebbe finire lo Stato di Emergenza in Italia: cosa accadrà? Gli scenari non sono ancora chiari, tuttavia altre realtà europee ed extra europee stanno tornando alla “vecchia vita“, lasciando molto più libere le persone. Facciamo un punto della situazione!

Paesi europei che hanno detto “addio” al Green pass e al tampone

Per quanto riguarda i Paesi europei ricordiamo che in Francia a metà marzo non ci sarà l’obbligo di mascherine per i vaccinati, mentre sempre nello stesso periodo cadranno tutte le restrizioni in Germania, tranne l’obbligo di mascherine al chiuso. In Olanda si dice addio al coprifuoco e tra qualche giorno anche al passaporto vaccinale e all’obbligo di mascherina, fatta eccezione di alcuni eventi al chiuso e dei mezzi pubblici. In Austria non serve più mostrare il green pass, tuttavia rimarrà l’obbligo di mascherina al chiuso e lo stesso vale per la Svizzera in cui non è necessario nemmeno esibire un tampone negativo per entrare nel Paese. Spostandoci più al Nord nel Regno Unito tolte tutte le restrizioni, compreso l’isolamento di chi ha il virus, mentre in Irlanda, Danimarca, Norvegia, Lituana e Svezia non viene più richiesto il Green pass per entrare nei luoghi al chiuso.

Situazione Green pass e tamponi nei paesi extra Europei

Il Green pass sembra superato per molti Paesi – anche se non è chiaro cosa accadrà nei prossimi mesi – e così pare anche il tampone all’ingresso di uno Stato, persino in alcuni Paesi extra Europei. In Tunisia non sono più richiesti i tamponi per le persone vaccinate dai 18 anni in su e lo stesso vale in India: chi invece vuole entrare in India e non è vaccinato deve comunque caricare i risultati di un test Pcr negativo fatto 72 ore prima del viaggio, e compilare il modulo di autodichiarazione con la cronologia dell’itinerario del viaggio. La stessa cosa accade per chi vuole viaggiare in Egitto nei corridoi turistici Covid free. Non ci sono invece particolari limitazioni in Messico, tuttavia bisogna compilare un modulo di salute a partire dalle 12 ore prima del volo.

