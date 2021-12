Vacanze di Natale 2021: come trascorrerle

Ci stiamo avvicinando alle tanto attese vacanze di natale e dobbiamo iniziare a pensare a come trascorrerle. Per chi va ancora a scuola, come studente o come insegnante, le vacanze scolastiche sono un momento di vero e proprio relax, gli studenti non dovranno per forza fare i compiti e studiare tutti i giorni e gli insegnanti si potranno riposare qualche giorno, staccando la spina dai compiti da correggere, lezioni da preparare e interrogazioni da stabilire. Se gli impegni lavorativi e di studio non vi hanno permesso, finora, di pensare a come trascorrere i giorni di Natale, fermatevi un po’ qui con noi perché abbiamo degli ottimi consigli per voi, vediamoli insieme! Siete pronti?

Natale 2021: dove andare in vacanza

Mancano diverse settimane, ma alcune città stanno già iniziando a prepararsi per il Natale, facendosi travolgere dall’aria natalizia: gli addobbi nelle strade, le vetrine dei negozi allestite a tema e a breve inizieremo a sentire per le strade uomini vestiti da babbo Natale che suonano la zampogna. L’aria natalizia è quella che piace di più, sarà per le luci, per i colori e per le canzoncine dolci e, soprattutto, per quello che rappresenta per i cristiani, ovvero la nascita di Gesù; in poche parole la festa della famiglia. Se volete assaporare ancora di più l’aria natalizia, potete fare un bel viaggetto nelle città e nei paesi in cui organizzano i mercatini di Natale, dove?

Bolzano: la città ospita ogni anno turisti provenienti da tutta Europa, pronti a fare una scorpacciata di vin brulè e zelten con canditi; Monaco di Baviera: un grandissimo albero di Natale si ergerà tra i tanti presepi sparsi per la città insieme alle immancabili bancarelle; Zurigo: gli spazi dedicati ai mercatini sono 4 e uno di questi è proprio il più grande d’Europa tra quelli coperti.

Questi sono solo alcuni dei mercatini di Natale che potete trovare in giro per il mondo, vediamo qualche altra idea.

Vacanze di Natale 2021: cosa fare

Se non siete amanti dei mercatini, ma preferite le rappresentazioni, non dovete perdere l’occasione di assistere ai presepi viventi; si tratta di vere e proprie rappresentazioni in cui viene messa in scena la natività e non solo, volete sapere quali sono i più belli? Che ci stiamo a fare qui, se non per dirvelo?

Tricase: questo paesino in provincia di Lecce, ogni anno, diventa palcoscenico per questo toccante e suggestivo spettacolo, Greccio: il paese ospita uno tra i presepi viventi più belli e anche il più antico, infatti il primo presepe vivente risale al 1223 a Rieti. Morcone: in provincia di Benevento, tutto il paesino con le sue strade ospiterà la rappresentazione della natività.

Idee per le vostre vacanze di Natale 2021

Se per le vostre vacanze natalizie avete immaginato qualcosa di rilassante, senza viaggi, senza stress ma nel pieno relax, potete approfittare dei nostri consigli per trascorrerle comodamente a casa vostra. Se vi piacciono i giochi da tavolo potete organizzare diverse serate a tema, scegliendo giochi come taboo, trivial pursuit, cluedo o, come vuole la tradizione, potete giocare a carte. In vista dell’epifania potreste riunirvi sotto l’albero e cucire, voi stesse e a mano, le calze da riempire per i vostri cari, con cioccolato o carbone?

