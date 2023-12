Capodanno in musica 2024 su Canale 5 a Genova: cantanti, conduttore, orari

Capodanno in musica 2024 su Canale 5 a Genova: conduttore

Per il quinto anno consecutivo Federica Panicucci si conferma al timone di Capodanno in musica, la serata in diretta su Canale 5 che accompagna il pubblico della rete Ammiraglia di casa Mediaset a festeggiare il passaggio al nuovo anno. Lo scorso anno è andato in scena sempre a Piazza De Ferrari a Genova con Anna Tatangelo, Annalisa, Baby K, Big Boy, Blind, Erwin, Fausto Leali, Follya, Gemelli DiVersi, GionnyScandal, Ivana Spagna, Luigi Strangis, Mamacita, Patty Pravo, Riccardo Fogli, Riki, Roby Facchinetti, Rocco Hunt, Rovazzi, The Kolors. Chi si esibirirà invece quest’anno?

Capodanno in musica 2024 su Canale 5 a Genova: orari

Il concerto – evento andrà in scena ancora una volta da piazza de Ferrari e in diretta su Canale 5 in prima serata dopo il consueto messaggio del Presidente della Repubblica che sarà trasmesso a reti unificate alle ore 20:25. L’intero show verrà trasmesso in contemporanea su Radio 105, R101, Radio Monte Carlo, Radio Subasio, Radio Norba, Radio Bruno, Radio Piterpan. Nella città ligure ci saranno ben tre giorni di eventi targati Mediaset, con il sostegno di Regione Liguria e Comune di Genova: tutto prende il via venerdì 29 dicembre con i The Kolors al Porto Antico, stessa venue per Mr Rain sabato 30 dicembre. “Cercheremo di soddisfare le esigenze di ogni appassionato regalando momenti di grande divertimento“, ha commentato il sindaco Marco Bucci.

Capodanno in musica 2024 su Canale 5 a Genova: cantanti

“Saremo a Genova con tutte le nostre sette emittenti. Prima del Capodanno, faremo due date importantissime, il 29 e il 30 dicembre, in cui, a partire già dal pomeriggio, i nostri conduttori coinvolgeranno il porto di Genova. Un crescendo di emozioni per arrivare agli spettacoli dei The Kolors e di Mr Rain, fino al successivo deejay set delle nostre emittenti. Uno vero e proprio show che non finisce solo con la performance dell’artista e che vedrà protagoniste le nostre radio“, ha dichiarato Paolo Salvaderi, amministratore delegato RadioMediaset. Ecco allora chi ci sarà nel cast di quest’anno: Albano, Orietta Berti, Articolo 31, Rocco Hunt, Iva Zanicchi, Fausto Leali, Michele Bravi, Mietta, Luigi Strangis, Matteo Romano, Gemelli Diversi, Ivana Spagna, Gaia, Sophie and The Giants, Enrico Nigiotti, Big Boy, Paolo Meneguzzi, Leo Gassman, Berna, Federica, Wax, con la partecipazione speciale di tutta la scuola di Amici di Maria De Filippi (quest’anno al completo).