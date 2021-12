Auguri di Capodanno divertenti: le frasi migliori

Stai cercando degli auguri di Capodanno divertenti perfetti per augurare un buon anno 2022 nella maniera più leggera possibile portando un sorriso a chi ti circonda? Bene, perché sei nel posto giusto. Cosa augurare per l’anno nuovo se non tanta serenità? Il modo migliore per iniziarlo alla grande è proprio con una bella risata. Le frasi divertenti per augurare un buon Capodanno sono la soluzione perfetta per iniziare il nuovo di buon umore. Non sai da dove iniziare? Prendi ispirazione sotto.

Auguri di Capodanno divertenti, le migliori frasi

“Auguri di buon anno, felice anno nuovo!” Non ne puoi più di scrivere sempre lo stesso ritornello allo scoccare della mezzanotte? Allora quello di cui hai bisogno è qualche nuova frase di Capodanno! Ci sono tanti modi per dire addio all’anno che se ne va e salutare il nuovo, e noi vogliamo aiutarti ad augurare, nel modo più originale e divertente possibile, un nuovo inizio.

Si può fare in moltissimi modi, tramite gli ormai vintage sms o anche attraverso Facebook, Twitter, Whatsapp, email, ecc… Qualunque sia il mezzo che sceglierai, sotto troverai le migliori frasi divertenti per fare gli auguri di buon anno ai tuoi amici, ai colleghi di lavoro o alle persone care in maniera originale! Se non sei particolarmente ispirato, dunque, affidati a noi, continua a leggere per scoprire gli auguri migliori!

Frasi divertenti di auguri per tutti

Fare gli auguri in modo classico non è nelle tue corde? Vuoi stupire o far divertire anche in occasione del Capodanno? Sei nel posto giusto perché qui troverai tantissime frasi che fanno al caso, per essere originale e spiritoso:

Per chi è sempre in ritardo: Conosco già i tuoi propositi per il nuovo anno: portare a termine quelli del 2000!

Conosco già i tuoi propositi per il nuovo anno: portare a termine quelli del 2000! Il grande classico: Ti auguro un nuovo anno: che sia 2019 volte migliore di quello passato! Buon Anno

Auguri da viaggiatori: Trenitalia informa che i trenini per i festeggiamenti del Capodanno si terranno il 2 gennaio. Ci scusiamo per il disagio. Auguri!

La frase per il fissato del fai da te: FlecieAnonNouov! Pardon, a causa della crisi gli auguri li ho dovuti comprare all'Ikea! Te li monti tu quando hai tempo!!!

Auguri in rima: Tanti auguri di buon anno, che il tuo 2018 possa trascorrere lieto, sereno e senza alcun affanno, e ricco di tanti euro a palate che arriveranno…

Auguri per gli amici di sempre: Ci sono state molte volte nell'anno passato che ti ho irritato… disturbato… spiato… riempito di scherzi…ecco.. ebbene… oggi.. voglio solo dirti… che ho intenzione di continuare anche nel 2019! 😉 Tanti Auguri di Buon Anno! 🙂

Da evitare in caso di vicini amanti del silenzio: Stappa dai, più forte il botto farai, più un bel 2019 trascorrerai! Buon anno!

Per poeti dell'ultimo minuto: Capodanno è alle porte, prepariamoci a brindare, il 2019 sta per arrivare. Festeggiamo in allegria l'Anno Nuovo in compagnia. Un frizzante 2019 a tutti!

Capodanno è alle porte, prepariamoci a brindare, il 2019 sta per arrivare. Festeggiamo in allegria l’Anno Nuovo in compagnia. Un frizzante 2019 a tutti! Filastrocca di buon anno… per quando manca ancora un bel po’ a mezzanotte! Ti invio questo messaggio ben volentieri, lascia alle spalle i cattivi pensieri e dimentica tutti i tuoi dispiaceri; dacci un taglio come i barbieri, c’è sempre un domano migliore di ieri. Divertiti senza criteri, senza tener conto degli altri pareri, sù sù in alto tutti i bicchieri! Dimentica ciò che eri, per affrontare il 2019 bisogna essere dei guerrieri! Felice anno nuovo.

Auguri di Capodanno divertenti

Un nuovo anno. Un nuovo inizio pulito! È come avere un grande foglio bianco su cui disegnare! Una giornata piena di possibilità! Bill Watterson

La giovinezza è quando ti è permesso di stare alzato fino a tardi a Capodanno. La mezza età è quando sei obbligato a farlo. Bill Vaughan

Un ottimista rimane sveglio fino a mezzanotte per vedere il nuovo anno. Un pessimista resta sveglio per assicurarsi che il vecchio anno se ne vada.

Prima prendi un drink, poi il drink prende un drink, poi il drink prende te. F. Scott Fitzgerald

Possa tu diventare un miliardario quest’anno, perché ho sognato che mi regalerai un bungalow! Buon Anno Nuovo!

Prometto che anche quest’anno non ti permetterò di fare cose stupide da solo. Buon anno!

Non ti auguro più successo. Hai già avuto così tanto. Dovrebbe essere mio quest’anno! Buon anno a me!

Ti auguro tante bevute, feste, scariche di adrenalina, amiche bollenti e un fascino senza fine…. Buon Capodanno mio caro amico.

Buon anno! Ora vai a dormire.

Prima che il sole tramonti in questo giorno, prima che i ricordi svaniscano in quest’anno, prima che la rete si inceppi… Buon Anno Nuovo!

Scusate per tutti i comportamenti fastidiosi che ho fatto durante l’anno. Possiate darmi un’altra possibilità di farlo nel prossimo anno nuovo!

