Hai intenzione di trascorrere un Capodanno 2022 diverso dal solito – diciamolo pure – alternativo? Come sopravvivere ai dubbi e alle discussioni su cosa fare il 31 dicembre? In queste ore, siamo sicuri, i dubbi ti attanagliano. Come ogni anno si ripropongono, sobillati dall’imperativo categorico del divertimento assoluto che sembra pervadere la notte del 31 dicembre. Partiamo da un assunto arbitrario ma del tutto fondato: difficilmente la festa di Capodanno risulta soddisfacente, perché in troppi cercano di speculare su di essa e le aspettative risultano essere troppe alte rispetto alla realtà. Perché allora ridursi a fare tutto ciò che hai già sperimentato inutilmente in passato, o a seguire il sentiero tracciato dagli altri, quando ci si può inventare un Capodanno alternativo che almeno può vantarsi di qualche traccia di originalità? Vediamo 15 idee per Capodanno interessanti da tenere in considerazione. Pronto?

Idee Capodanno 2022 per un 31 dicembre alternativo

Ecco allora come festeggiare la notte di San Silvestro in modo alternativo e divertente:

Vai a teatro. Guarda cosa propone quello della tua città (o della città più vicina) e prenota i biglietti per te e un gruppo di amici. Che si tratti di un balletto, di uno spettacolo o di un’opera, avrai l’opportunità di vestirti super elegante, bere un drink e guardare insieme a chi vuoi bene un fantastico spettacolo. Capodanno sotto le stelle. Cosa c’è di più eccitante che vedere l’inizio di un nuovo anno sotto le stelle davanti a un falò acceso? Montate una tenda, raccogliete un po’ di legna da ardere e una selezione di cibo per falò e andate al vostro campeggio preferito. Più alternativo di così! Partecipate ad uno spettacolo comico. C’è un modo migliore per iniziare l’anno nuovo se non ridendo? Visto che l’anno vecchio sta per terminare perché non raccogliete tutto ciò che volete salvare del 2021 e lo rinchiudete in una capsula del tempo, da seppellire in un giardino o semplicemente conservare in solaio? Tra 20 anni potrete riaprirla per ricordarvi chi eravate. Fai una corsa di mezzanotte. Se sei un corridore o, al contrario, se non hai mai corso in vita tua, può essere un modo super originale per trascorrere la notte di Capodanno. La maggior parte delle città ospita un evento di questo genere: informati e coinvolgi i tuoi amici. Idea disperata ma pragmatica: sfruttare la gran confusione, tra botti e feste private, per avvantaggiarsi sulle pulizie di primavera. L’aspirapolvere alle 10 di sera non sarà mai così soddisfacente, e vi rimarrà il tempo per il brindisi di mezzanotte. Stufi/e di dover girare per discoteche per trovare un partner? Organizzate un bel pigiama party tutto al maschile/femminile, e per una notte dimenticate la vostra singletudine, appoggiandovi sui vostri amici. Per un party dell’ultimo minuto leggi qui: Idee per Capodanno: come organizzare una festa in casa Variante un po’ da nerd, ma molto divertente. Ci sono tantissimi giochi in scatola differenti che attendono di essere provati, magari dopo qualche bicchierino di riscaldamento. Ma anche il classico Risiko potrebbe diventare il protagonista della serata. Nonostante tutti i vostri sforzi siete rimasti soli, ma non volete lasciarvi vincere dalla tristezza. Se siete a conoscenza di un amico che è nella vostra stessa situazione, ma si trova in un’altra città o dall’altra parte del mondo, allora provate a chiamarlo su Skype per una lunghissima conversazione. Potreste persino cenare insieme! I cinefili già lo sanno, ma forse gli altri no. Molti cinema organizzano maratone o serate speciali per Capodanno, con tanto di panettone di mezzanotte. Se avete perso qualche titolo importante durante l’anno potrebbe trattarsi di un bel modo di trascorrere la serata. Avete voglia di divertirvi e amate gli sport “al chiuso”? Una serata al bowling, tra calcetto, ping-pong, biliardo e videogiochi potrebbe fare al caso vostro. Se siete amanti della natura e volete approfittare della relativa tranquillità della serata potreste organizzare una scampagnata fuori città al fine di osservare il cielo stellato. È però necessario spostarsi un bel po’ dal centro abitato per evitare le luci dei fuochi d’artificio. Se proprio non riuscite a sopportare l’idea di restare a casa potreste preparare una valigia con lo stretto necessario per un paio di giorni, dirigervi in aeroporto e acquistare un biglietto last minute. Potreste persino trovarvi a festeggiare Capodanno tra le nuvole. Ecco qui come fare: Capodanno 2019 offerte: 6 siti last minute e Capodanno 2019: 5 idee low cost Se avete il cuore d’oro sapete già come spenderete la serata: a una mensa dei poveri, garantendo ai più bisognosi ciò che agli altri è concesso senza sforzo alcuno. L’alternativa più semplice, ma quella sempre più valida. Il 1 gennaio nel 90% dei casi sarà un giorno di festa: dormite quanto più potete.

Pronti a festeggiare il nuovo anno? Ecco qualche idea in più per festeggiare alla grande la notte di San Silvestro: