Pochi giorni ci separano dal Capodanno 2022: la fine del 2021 è vicina, ma non così tanto da non permetterci di fare una bellissima manicure per essere super trendy per la festa. Per questo abbiamo pensato di suggerirvi delle idee per unghie di Capodanno che non vi faranno passare di certo inosservate. Quale modo migliore per festeggiare, infatti, se non sfoggiando una manicure all’altezza della situazione? Che tu ti stia preparando per una serata fuori con gli amici o per un party casalingo, una nuova manicure è quello che fa per te. Vuoi brillare come le luci di Capodanno impreziosendo le tue unghie con tutte le paillettes che puoi? Ecco alcune idee per le unghie da sfoggiare per San Silvestro. Più o meno semplici, prendi ispirazione!

Capodanno 2021/22: le manicure più trendy

In vista dell’arrivo della grande festa di Capodanno 2022 dobbiamo iniziare da ora con i preparativi. Sì, non prendeteci per pazzi o esaltati, si tratta di una grande festa. Quella che trascorriamo per salutare il vecchio anno e dare il benvenuto al nuovo e per questo dobbiamo essere perfetti e impeccabili. Abbiamo tanti dettagli da curare tra cui le nostre unghie. Volete scoprire quali sono le manicure più trendy? Come dice il detto: “se hai delle belle unghie a Capodanno, le avrai tutto l’anno”, quindi non perdiamo altro tempo, andiamo subito a vedere quali sono le novità per quello che sta per arrivare.

Come fare le unghie a Capodanno: le manicure più trendy per il 2022

Le chiacchiere stanno a zero, noi vogliamo passare direttamente ai fatti ed è per questo che andiamo subito ad elencarvi le manicure più trendy per il vostro Capodanno 2022:

Opalescenza. Opalescenze e iridescenze sono tornate di moda, preferibilmente in tonalità molto chiare e nude o in blu o verde.

French nero e oro opache. Rivisitazione sul tema alla quale dare una possibilità per apparire super chic. Colorblock. Che sia french manicure, reverse o disegni geometrici, optate per forme semplici o blocchi di colore e due o al massimo tre nuance

Cromo oro. Forse è un tantino azzardata, ma volete mettere l’attenzione che cattureranno? Applicazioni preziose. Se volete brillare questa è la notte giusta per farlo, potete applicare pietre preziose sulle vostre unghie ma senza esagerare, una per mano va bene

Glitter. l’alternativa alle pietre e ai brillanti può essere il glitter, anche in versione metallizzata. Nude. Per non sbagliare una tinta nude da abbinare al colore della pelle per un effetto ancora più elegante.

Marmorizzate ametista. Chiudiamo col botto. L’ametista è considerata una pietra protettiva. Per questo, ma soprattutto per la bellezza dell’effetto che farà sulle vostre unghie, è il caso di darle una possibilità.

Manicure per Capodanno 2022: i colori da utilizzare

Se avete letto con attenzione le idee di manicure che vi abbiamo elencato, dovreste aver capito che prediligiamo i colori neutri, freddi e che non diano troppo nell’occhio (facendo eccezione per l’ultima proposta che risulta adatta per chi proprio vuole esagerare). Ovviamente i gusti sono personali e soggettivi, però pensiamo sia poco elegante applicare, ad esempio, brillantini, glitter o diamantini su un’unghia di colore rosso acceso. I colori che vanno per la maggiore sono quindi il nude, il nero, l’oro. Inoltre, si può spaziare con le diverse finiture: velluto, coriandoli, decorazioni olografiche e perle su sfumature di oro e pastelli luminosi. Dopotutto, la migliore nail art è quella che ti fa sorridere.

