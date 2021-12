Come fare l’albero di Natale senza albero? Già, per molti il classico abete decorato a festa può essere un’utopia per tutta una serie di motivi, tra i quali la mancanza di spazio in casa. Cosa che, state certi, si può aggirare. No, non allargando magicamente il salotto, ma optando per un albero di Natale alternativo… senza abete, appunto.

Albero di Natale fai da te senza abete

Ormai ci siamo, sempre la solita storia: Natale è alle porte e, come da tradizione, dovrai cominciare a preparare l’albero di Natale. Palline, addobbi, abete rigorosamente sintetico (cerchiamo di salvaguardare l’ambiente!), luci a non finire. Una bella tradizione che però, a lungo andare, un pochino annoia. Se quest’anno hai voglia di rompere gli schemi, puoi optare per un albero di Natale fai da te super originale, magari utilizzando materiali come la carta, il legno, il cartone e tantissimo altro ancora.



Albero di Natale fai da te con il cartone: come fare

Che ne dici di portare un po’ di atmosfera natalizia anche nella tua cameretta? Allora quello che ci vuole è un albero di Natale di cartone: basterà procurarsi del cartone, disegnare e ritagliare la forma di un abete, colorare come più ti piace, e appendere gli addobbi con spille o chiodini. Potrai attaccare come palline i pon pon di lana, incollarre qualche fiocchetto e aggiungere qualche nastrino qua e là.

Alberi di Natale fai da te in legno

Se invece volete metterci un po’ più di impegno, allora potete realizzare un albero di legno. Le opzioni sono due:

Utilizzare rami secchi : componete i rami in modo che abbiano la forma di un albero, e come decorazione potete aggiungere pigne, frutta secca (magari colorata e decorata), fili e luci colorate.

: componete i rami in modo che abbiano la forma di un albero, e come decorazione potete aggiungere pigne, frutta secca (magari colorata e decorata), fili e luci colorate. Utilizzare una tavola di legno: qui è un po’ più complicato ma se avete gli strumenti adatti potete intagliare una tavola di legno dandogli la forma di un abete. Successivamente, applicate alcune mensoline qua e là, dove appoggerete palline e decorazioni varie. Infine, applicate ai bordi le luci colorate.

Come fare un albero di Natale originale senza abete

Tranquilli, non vi stiamo dicendo di decorare casa per Natale senza albero, o almeno, senza quello “tradizionale”. Carta, cartone e legno non sono gli unici materiali da utilizzare per realizzare un albero di Natale alternativo fai da te: ecco altre idee semplici e veloci per improvvisare un albero di Natale fai da te!

Albero di Natale fatto con i libri: basta posizionare i libri in modo da formare un abete, aggiungere le decorazioni ed il gioco è fatto!

basta posizionare i libri in modo da formare un abete, aggiungere le decorazioni ed il gioco è fatto! Albero di Natale di palloncini: qui occorre essere molto delicati, in quanto si rischia di bucare i palloncini. Il procedimento è sempre lo stesso, basta posizionare i palloncini in modo da formare un albero e applicare le decorazioni.

qui occorre essere molto delicati, in quanto si rischia di bucare i palloncini. Il procedimento è sempre lo stesso, basta posizionare i palloncini in modo da formare un albero e applicare le decorazioni. Albero di Natale solo di luci: basta semplicemente applicare le luci sulla parete e formare un albero!

basta semplicemente applicare le luci sulla parete e formare un albero! Albero di Natale con le lattine di birra: se avete lattine di birra vuote perché non farci un albero? Posizionatele in forma di abete, appendete le decorazioni e godetevi lo spettacolo!

se avete lattine di birra vuote perché non farci un albero? Posizionatele in forma di abete, appendete le decorazioni e godetevi lo spettacolo! Albero di Natale con le grucce: attaccate alla parete gli appendiabiti formando un abete e appendetevi palline, fiocchi, luci e tutto quello che vi piace.

attaccate alla parete gli appendiabiti formando un abete e appendetevi palline, fiocchi, luci e tutto quello che vi piace. Albero di Natale di ghiranda . Hai presente le classiche ghirlande natalizie? Ebbene, dando loro la forma di un triangolo avrai realizzato il tuo albero di Natale in 2 d, ma pur sempre un simbolo della festa.

. Hai presente le classiche ghirlande natalizie? Ebbene, dando loro la forma di un triangolo avrai realizzato il tuo albero di Natale in 2 d, ma pur sempre un simbolo della festa. Albero di Natale con rami fai da te . Esci di casa e vai alla ricerca di un ramo. Mettilo in un vaso – o appendilo al soffitto o a un lampadario – quindi decoralo con i tuoi addobbi natalizi preferiti.

. Esci di casa e vai alla ricerca di un ramo. Mettilo in un vaso – o appendilo al soffitto o a un lampadario – quindi decoralo con i tuoi addobbi natalizi preferiti. Albero di tappi di sughero . Dovrai raccoglierne un bel po’, ma avrai un bell’albero di tappi di sughero da sfoggiare in casa per le feste.

. Dovrai raccoglierne un bel po’, ma avrai un bell’albero di tappi di sughero da sfoggiare in casa per le feste. Albero di Natale di feltro . Basta ritagliare sul feltro verde la sagoma di un abete e appenderla al muro (o sulla porta), quindi creare, sempre con il feltro, le palline con le quali decorarlo.

. Basta ritagliare sul feltro verde la sagoma di un abete e appenderla al muro (o sulla porta), quindi creare, sempre con il feltro, le palline con le quali decorarlo. Albero di pacchi regalo. Crea dei pacchetti natalizi di diverse dimensioni e ponili l’uno sopra l’altro, sfalsati, dal più grande al più piccolo.

