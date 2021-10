Album X Factor 2021: uscita, titoli e anticipazioni

Album X Factor 2021: uscita

Esce venerdì 29 ottobre X FACTOR MIXTAPE VOL. 2 (Sony Music Italy), il disco che contiene le canzoni originali dei 12 concorrenti del Live di X Factor 2021: BALTIMORA, BENGALA FIRE, ERIO, FELLOW, GIANMARIA, KARAKAZ, LE ENDRIGO, MUTONIA, NIKA PARIS, VALE LP, VERSAILLES, WESTFALIA.

Album X Factor 2021: titoli

Questa la tracklist ufficiale di X FACTOR MIXTAPE VOL. 2, disponibile già in pre-save:

gIANMARIA – I Suicidi (prod. Bias)

BALTIMORA – Altro (prod. BALTIMORA, Sixpm, Jacopo Volpe, Enrico Brun)

Erio – Amore Vero (prod. Manuel Agnelli, Rodrigo D’Erasmo, Erio, Yakamoto Kotzuga)

Nika Paris – Tranquille (Mon coeur) (prod. Taketo Gohara)

FELLOW – Fire (prod. Taketo Gohara)

Karakaz – Useless (prod. Sixpm, Jacopo Volpe, Enrico Brun, Luigi Pianezzola)

Vale LP – CHÉRI (prod. Frenetik&Orang3)

Le Endrigo – Cose più grandi di te (prod. Frenetik&Orang3)

Mutonia – Rebel (prod. Manuel Agnelli, Rodrigo D’Erasmo, Daniele Tortora)

VERSAILLES – TRUMAN SHOW (prod. Sixpm, Jacopo Volpe, Enrico Brun, Federico Nardelli, Giordano Colombo)

Bengala Fire – Valencia (prod. Manuel Agnelli, Rodrigo D’Erasmo, Tommaso Colliva)

Westfalia – Goblin (prod. Vincenzo Destradis, Jacopo Moschetto, Davide Paulis, Enrico Truzzi)

Album X Factor 2021: anticipazioni

Dopo il successo del 2020, anche quest’anno il programma ha deciso di dare sin da subito grande spazio ai brani originali dei ragazzi in gara. Dal 29 ottobre li conosceremo più a fondo grazie proprio alle canzoni che saranno contenute nel secondo volume del Mixtape, eseguite durante la prima puntata dei Live, giovedì 28 ottobre alle 21:15 su Sky e NOW e sempre disponibile on demand. Ricordiamo che questa è la prima edizione in assoluto a dire addio alla divisione in categorie: i quattro giudici saranno i mentori di squadre composte da solisti e band, attraverso una modalità di assegnazione e scelta dei 12 finalisti incentrata solo sulla proposta musicale e sulla progettualità artistica. “Dare etichette alla musica non ha senso“, ha dichiarato il conduttore Ludovico Tersigni all’inizio della prima puntata.