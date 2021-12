Vincitori X Factor: tutti i giudici

X Factor è il talent che coinvolge tanti cantanti e che mira ad eleggere una nuova icona italiana. In onda dal 2008, il talent, prodotto da FremantleMedia Italia, ha chiuso la dodicesima edizione ed è partito il 12 settembre con X Factor 2019; originariamente in onda su Rai2, per le prime 4 edizioni, è stato poi acquistato da Sky Italia e ora va in onda su Sky 1. Numerosi sono stati i giudici che si sono alternati alla guida delle varie categorie, dalla over ai gruppi, mentre alla conduzione proprio quest’anno Ludovico Tersigni ha sostituito lo storico Alessandro Cattelan che è subentrato a Francesco Facchinetti, che aveva condotto fino al 2011. I giudici che gestiscono una categoria a loro assegnata sono stati molti, da Lodo Guenzi a Simona Ventura nelle prime edizioni, fino a Fedez e Manuel Agnelli della scorsa edizione. Quest’anno il quartetto è stato rinnovato: insieme a Mara Maionchi ci saranno Sfera Ebbasta, Samuel Romano e Malika Ayane. Di seguito l’elenco completo:

Morgan

Simona Ventura

Mara Maionchi

Claudia Mori

Enrico Ruggeri

Anna Tatangelo

Elio

Arisa

Mika

Fedez

Victoria Cabello

Skin

Alvaro Soler

Manuel Agnelli

Levante

Sfera Ebbasta

Samuel Romano

Malika Ayane

Emma Marrone

Hell Raton

Non ti perdere la nuova edizione di X Factor: Come vedere i Live in streaming

Vuoi sapere com’è andata l’anno scorso? X Factor 2021, ecco chi ha vinto: il riassunto della finale

Vincitori X Factor: chi ha vinto le edizioni precedenti

Numerosi sono stati quindi i giudici, ma altrettanto numerosi sono stati i vincitori delle 11 edizioni che si sono susseguite finora, molti concorrenti poi, anche se non hanno vinto o si sono classificati secondi, hanno comunque avuto successo, come Giusy Ferreri nel 2008 e i Maneskin nel 2017, entrambi disco d’oro. Vediamo di seguito la lista dei vincitori:

Aram Quartet 2008

2008 Matteo Becucci 2009

2009 Marco Mengoni 2009

2009 Nathalie 2010

2010 Francesca Michielin 2011

2011 Chiara Galiazzo 2012

2012 Michele Bravi 2013

2013 Lorenzo Fragola 2014

2014 Giosada 2015

2015 Soul System 2016

2016 Lorenzo Licitra 2017

2017 Anastasio 2018

2018 Sofia Tornambene 2019

2019 Casadilego 2020

2020 Baltimora 2021

La nuova edizione è terminata il 9 dicembre 2021 con la vittoria di Baltimora. Ecco il riassunto di tutte le puntate di questa edizione:

Per conoscere le altre news leggete qui: