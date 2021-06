Amazon Prime Day: al via con le super offerte

Finalmente ci siamo, i famosi Amazon Prime Day sono arrivati! Oggi e domani infatti, 21 e 22 giugno, per tutti gli abbonati a Prime ci sono tantissime offerte di cui potrete ususfruire. Se non siete membri di Amazon Prime il primo passo, dunque, è quello di diventarlo; vi potrete iscrivere gratuitamente facendo una prova di 30 giorni. Al termine di questi scatterà il costo dell’abbonamento annuale che, in Italia, è di 36 euro. Una volta registrati, basta accedere al proprio account e godere di tutte le offerte dedicate. E ora passiamo a noi, scopriamo cosa comprare!

Amazon Prime Day: i dispositivi da comprare

Questa volta Amazon ci ha fatto davvero una bella sopresa. Siamo venuti a conoscenza di tanti prodotti messi in offerta e di cui vi vogliamo parlare; non deve sfuggirvi niente, ma proprio niente. Iniziamo subito con i dispositivi:

L’altoparlante intelligente Echo Dot (4ª generazione)a €24,99 (uno sconto di oltre €30)

l’altoparlante Echo Dot (3ª generazione) a €19,99 (anziché €49,99)

il Fire TV Stick 4K con telecomando vocale Alexa di ultima generazione a €32,99 (per uno sconto di €27)

il Fire TV Cube, lettore multimediale per lo streaming con controllo vocale tramite Alexa, a €69,99 (un risparmio di €50)

il tablet Fire HD 8 a €54,99 (per un risparmio fino a €35)

il tablet Fire HD 10 a €89,99 (uno sconto fino a €60)

la Blink Mini, videocamera di sicurezza intelligente per interni, a €24,99 (per un risparmio di Risparmia fino a €15)

Amazon Prime Day: TV, smartphone, PC, aspirapolvere e molto altro

Rimanendo in tema di tecnologia, non possiamo non mostrarvi anche queste ulteriori offerte:

OPPO Band Sport Tracker Smartwatch

iRobot Roomba 692 Robot Aspirapolvere con Connessione Wi-Fi

LG Smart TV 4K 55″ Serie B1 2021

Notebook per Gaming MSI GF65 Thin 10UE-271IT 15,6″

OPPO A94 Smartphone 5G 173G

HUAWEI Watch GT 2 Smartwatch 46 mm

Samsung Monitor UE570, U28E570, Flat da 28″

POCO X3 Pro – Smartphone 8+256GB

Timekettle M2 Translator – Auricolari per la traduzione di 40 lingue

JLab – Auricolari wireless Bluetooth

Ricordiamo che i prezzi scontati sono visibili solo agli utenti Prime e solo durante l’Amazon Prime Day.

