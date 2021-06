AMAZON PRIME IN ITALIA: COS’E’, QUANTO COSTA E COME FUNZIONA. Che cos’è Amazon Prime? Ricordate quei tempi in cui quando si aveva bisogno di un oggetto specifico si doveva andare in un negozio specifico gestito da persone, con orari di apertura e chiusura e dove magari c’era anche la possibilità di dover fare la fila? Tutto ciò è ormai un lontano ricordo avvolto dalle nebbie del tempo, dato che con l’avvento di Amazon anche in Italia non è più necessario sottoporsi a un simile “calvario”. Eppure i negozi fisici fanno segnare almeno un punto a loro favore: una volta acquistata la merce la si può portare immediatamente a casa, mentre con Amazon bisogna attendere l’arrivo via posta o corriere. Il colosso però già da tempo è all’opera per ovviare l’inconveniente e Amazon Prime risulta essere la sua risposta più efficace al problema. Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, si tratta di un servizio in abbonamento che al costo di 36 euro all’anno vi permette di disporre dei prodotti acquistati in maniera quasi immediata, dato che prevede la consegna entro una giornata lavorativa, ovviamente a costo zero. E i vantaggi non finiscono qui!

Fire TV Stick Lite con telecomando vocale Alexa La versione più conveniente di Fire TV Stick - Goditi uno streaming rapido in Full HD. Include il nuovo telecomando vocale Alexa Compra su Amazon

Da non perdere: Amazon prime Video: cos’è e costo in Italia

Quanto costa l’abbonamento ad Amazon Prime?

L’abbonamento ad Amazon Prime ha un costo mensile di 3,99 euro (47,88 euro all’anno), ma chi sceglierà di sottoscrivere un abbonamento annuale – ed è questa il nostro consiglio – potrà farlo al prezzo scontato di 36 euro all’anno.

A 36 euro all’anno – 3 euro al mese – si ottiene subito la spedizione gratuita su milioni di prodotti in vendita su Amazon e, soprattutto, le consegne veloci e senza limiti: consegne in 1 giorno su 2 milioni di prodotti e in 2-3 giorni su molti altri milioni, così come spedizione standard gratuita anche sugli ordini inferiori ai 29 euro.

Cosa si ottiene oltre alle spedizioni gratuite?

I cacciatori di offerte su Amazon possono contare sull’accesso anticipato alle Offerte Lampo che sono tra le grandi protagoniste non soltanto degli eventi Prime Day, ma sono disponibili per tutto l’anno. Le offerte lampo sono tra quelle più interessanti e generalmente riguardando prodotti con disponibilità limitata che vengono messi in offerta per una durata limitata. Nel caso del Prime Day 2021 le offerte a tempo saranno di 6 o 12 ore, mentre nel corso dell’anno se ne possono trovare anche con durata più limitata.

Gli iscritti al servizio hanno anche accesso all’intero catalogo di Prime Video, il servizio di streaming di Amazon che da tempo propone anche contenuti originali prodotti proprio da Amazon. Senza costi aggiuntivi si possono guardare in streaming migliaia di film e serie TV e anche a più di 2 milioni di brani e centinaia di playlist senza pubblicità grazie ad Amazon Music, la versione gratuita del servizio di streaming musicale di Amazon.

Chi utilizza Prime Gaming può ottenere ogni mese contenuti in-game e sconti esclusivi su decine di videogiochi, mentre i lettori avranno accesso a centinaia di titoli inclusi in Prime Reading, ebook che è possibile leggere non soltanto su Kindle, ma anche sui dispositivi iOS e Android grazie all’app gratuita di Kindle.

Non solo. Incluso nel prezzo c’è anche Amazon Photos, lo spazio cloud illimitato in cui possiamo archiviare tutte le nostre foto e i nostri video e accedervi da qualsiasi dispositivo anche in mobilità.