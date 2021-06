Rullo di tamburi: l’Amazon Prime Day 2021 è in arrivo: quando? Le date ve le sveliamo sotto. Qui vi anticipiamo che, se siete impazienti di fare affari sul web, questa è l’occasione perfetta per tuffarvi in un mare di vantaggiosissime offerte. La stagione dei saldi estivi è ancora relativamente lontana, ma a darci un assaggio degli sconti ci pensa Amazon, ed i più attenti tra di voi, saranno già in attesa da parecchio tempo.

Che cos’è l’Amazon Prime Day

Impossibile che qualcuno lo ignori ancora, ma se appartenente al ristretto gruppo di persone che non lo conoscono, ve lo diciamo noi, tranquilli. Il Prime Day è un evento incentrato sul risparmio che Amazon indice una volta all’anno. Per poterne usufruire bisogna essere membri del servizio Prime di Amazon. L’Amazon Prime day è stato istituito nel 2015 come celebrazione del 20° anniversario del colosso. Allora lo si era descritto come “un evento della durata di un giorno caratterizzato da molte più offerte rispetto al Black Friday”.

Quando è l’Amazon Prime Day 2021, le date in Italia

Dopo mesi di indiscrezioni, finalmente Amazon ce lo svela. I prossimi sconti sono vicinissimi. Il Prime Day è previsto per il 21-22 giugno 2021. Insomma, manca pochissimo. Avete già redatto la vostra wishlist? I due giorni all’insegna del risparmio avranno inizio alle 00:00 di lunedì 21 giugno e termineranno alle 23:59 di martedì 23 giugno. 48 ore piene, insomma.

Come funziona il Prime Day?

Prima di tutto bisogna essere membri di Amazon Prime: il primo passo, dunque, è quello di diventarlo. Ci si può iscrivere gratuitamente facendo una prova di 30 giorni. Al termine di questi scatterà il costo dell’abbonamento annuale che, in Italia, è di 36 euro. Una volta registrati, basta accedere al proprio account e godere di tutte le offerte dedicate.

