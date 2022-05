Amici 2022 semifinale: quando?

L’ottava e penultima puntata del serale di Amici 2022 andrà in onda su Canale 5 in differita sabato 7 maggio alle ore 21:40 con Maria De Filippi al timone del programma. Come sempre le puntate sono registrate nei giorni precedenti (nello specifico questo appuntamento è stato registrato nel pomeriggio di mercoledì 4 maggio), perciò le anticipazioni iniziano a circolare fin da subito grazie ai fan presenti in studio. Vi ricordiamo che nel corso della prima puntata abbiamo assistito all’uscita di scena della ballerina Alice ed il cantante Gio Montana, mentre nella seconda puntata sono usciti il cantante Calma e il ballerino Christian, nella terza i ballerini John Erick e Leonardo. E ancora nella quarta la cantante Aisha e il rapper Crytical, nella quinta puntata c’è stata solo un’eliminazione, quella della ballerina Carola, nella sesta puntata quella del cantante LDA, nella settima puntata il ballerino Nunzio. A chi sarà toccata questa volta? Scopriamolo insieme!

Amici 2022 semifinale: le squadre

Ecco come sono composte le squadre. Squadra Zerbi-Celentano:

LDA (cantante)

Luigi (cantante)

Calma (cantante)

Gio Montana (cantante)

Carola (ballerina)

Leonardo (ballerino)

Michele (ballerino)

Squadra Cuccarini-Todaro

Aisha (cantante)

Alex (cantante)

Sissi (cantante)

Christian (ballerino)

Nunzio (ballerino)

Serena (ballerina)

Squadra Pettinelli-Peparini

Albe (cantante)

Crytical (cantante)

Alice (ballerina)

Dario (ballerino)

John Eri (ballerino)

Anche in questa puntata non mancheranno gli ospiti. Oltre alla giuria – composta come sempre da Stash, Emanuele Filiberto di Savoia e Stefano De Martino – e alla presenza fissa di Nino Frassica ci sarà Marco Mengoni, reduce dal concerto del Primo Maggio a Roma, che si esibirà sulle note dell’ultimo singolo No Stress.

Amici 2022 semifinale: spoiler

[ATTENZIONE SPOILER] Se continuate la lettura scoprirete tutto quello che è successo nell’ottava e penultima puntata di Amici di Maria De Filippi: secondo quanto fa sapere il profilo Twitter Amici News questa puntata è stata diversa dalle altre: non assisteremo a delle eliminazioni, ma alcuni concorrenti del talent show potranno accedere immediatamente alla finale che si terrà la settimana prossima, ma non è ancora chiaro quando, visto che sabato 14 maggio si terrà a Torino anche la finale dell’Eurovision Song Contest che verrà trasmessa in diretta su Rai 1. Le anticipazioni della semifinale svelano che la prima a conquistare l’accesso alla serata finale di questa edizione sarà la cantante Sissi. A seguire, alla fine della seconda manche ci sarà la proclamazione del ballerino Michele come secondo finalista, e al termine della terza il cantante Luigi. Per scoprire gli altri finalisti bisogna aspettare la messa in onda della puntata.