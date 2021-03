Amici 2021 Serale: concorrenti e squadre

Amici 2021 Serale: concorrenti

Siamo arrivati al momento del serale di Amici di Maria De Filippi che prenderà il via su Canale 5 in prima serata sabato 20 marzo. Ecco chi sono i cantanti che abbiamo visto in questa edizione con i professori Rudy Zerbi, Anna Pettinelli e la new entry Arisa:

Sangiovanni, il suo vero nome è Giovanni Pietro Damian, 18 anni a gennaio

Federica La Rocca, 21 anni

Esa Abrate, 21 anni

Aka7even, vero nome Luca Marzano, 19 anni

Giulio Musca, 26 anni

Arianna Gianfelici, 19 anni

Evandro, vero nome Carlo Ciaccia

Raffaele Renda, 20 anni

Leonardo Lamacchia, 26 anni (concorrente nel 2017 alle Nuove Proposte del Festival di Sanremo)

Letizia Bertoldi

Dennis Rizzi

Enula Bareggi

Deddy

Gaia

Tancredi

Ecco chi sono invece i ballerini passati sotto la guida di Veronica Peparini, la new entry Lorella Cuccarini ed Alessandra Celentano:

Rosa Di Grazia, 20 anni

Martina Miliddi, 20 anni

Samuele Barbetta, 24 anni

Giulia Stabile, 18 anni

Riccardo Guarnaccia

Tommaso Stanzani

Serena

Alessandro

Amici 2021 Serale: squadre

La sfida tra le squadre avrà al centro – come sempre – diverse manche, giudicate dagli stessi dicenti, da una commissione interna, dalla giuria esterna composta da tre personaggi e dal pubblico a casa attraverso il televoto. Ci saranno sfide, guanti di sfida e prove comparate, con lo scopo di ogni squadra di salvarsi, soprattutto perché nel primo appuntamento ci saranno due o tre eliminazioni.

Squadra Zerbi-Celentano

Deddy (cantante)

Enula (cantante)

Esa (cantante)

Leonardo (cantante)

Sangiovanni (cantante)

Serena (ballerina)

Tommaso (ballerino)

Squadra Arisa-Cuccarini

Alessandro (ballerino)

Gaia (cantante)

Ibla (cantante)

Martina (ballerina)

Raffaele (cantante)

Rosa (ballerina)

Tancredi (cantante)

Squadra Pettinelli-Peparini

Aka7even (cantante)

Giulia (ballerina)

Samuele (ballerino)

Al momento non è chiaro chi ci sarà nella nuova giuria (anche se alcuni presumono la presenza fissa di Stefano De Martino), quali novità ci saranno nel regolamento e se in studio ci sarà o meno il pubblico.

Amici 2021 Serale: chi è il direttore artistico

In questa nuova edizione non ci sarà più Giuliano Peparini come direttore artistico del Serale dopo anni e anni in ci ha militato all’interno del talent show, ma Stephane Jarny. Si tratta di un coreografo internazionale che si è occupato di show nei teatri e nelle televisioni di tutto il mondo, ha collaborato con grandi artisti tra cui Vanessa Paradis, Karl Lagerfeld, Jane Birkin, Franck Dusbosc, Dany Boon, Guillaume Canet, Pascal Obispo, inoltre Etienne Daho, Bob Sinclar, Renan Luce, Jenifer, Lio, Kenji, Kylie Minogue, Zazie, Mika; senza dimenticare grandi brand come Dior, Coca Cola per JP Gaultier, Renault, MUMM, L’ORÉAL.