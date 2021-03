Auguri per la Festa della Donna: 5 frasi da dedicare a quelle più importanti della nostra vita? Per fare gli auguri a donne speciali ci vogliono frasi speciali. Non dimentichiamo come la Giornata internazionale della donna è dedicata alla celebrazione delle conquiste sociali, culturali e politiche delle donne in tutto il mondo. E, per questo, può tornare utile rifarsi alle parole di chi, nel corso della storia, ha reso loro omaggio.

Che tu stia cercando una frase da dedicare alla tua fidanzata, a tua sorella, a tua madre o ad un’amica, sotto te ne suggeriamo 5 dense di significato. Mostrare apprezzamento nei loro confronti non deve essere mai scontato. Tutte le donne si sentono gratificate quando vengono loro riconosciuti rispetto e amore.

