Festa del Papa: idee e frasi per i biglietti

E’ arrivata la festa del papà, andiamo a scoprire qualche idea per i biglietti che regalerete al vostro papà. Ora che siamo grandi, e dopo anni e anni di regali, abbiamo bisogno di consigli per regali originali che lo stupiscano e gli dimostrino quanto è grande il nostro amore e il nostro rispetto per lui. Il padre, come la madre, sono le persone più importanti della nostra vita, quelle che non ci abbandoneranno mai e faranno sempre parte della nostra vita; non si dovrebbero festeggiare solo nei giorni comandati, ma sempre perché è a loro che dobbiamo la vita. Ma torniamo ai nostri biglietti, pronti a scoprire tutto?

Biglietti festa del papà: idee

Con pochi materiali, tanta fantasia e altrettanta pazienza, si possono realizzare dei biglietti molto carini che piaceranno tantissimo al vostro papà e che custodirà gelosamente nel suo portafogli, nel comodino o sulla scrivania del suo ufficio; vediamo qualche lavoretto fai da te:

biglietto chiudipacco a cravattina: è molto facile da realizzare, potrete crearla su cartone o in word e poi personalizzarla

è molto facile da realizzare, potrete crearla su cartone o in word e poi personalizzarla biglietto di auguri con segnalibro: per fare in modo che vostro padre non perda il vostro biglietto di auguri, fateglielo a forma di segnalibro

per fare in modo che vostro padre non perda il vostro biglietto di auguri, fateglielo a forma di segnalibro biglietto con la tecnica dell’ origami : con questa tecnica sarete in grado di formare un biglietto a forma di camicia, con cravatta, e scrivere all’interno tutto quello che volete

: con questa tecnica sarete in grado di formare un biglietto a forma di camicia, con cravatta, e scrivere all’interno tutto quello che volete biglietto a schermo di smartphone: se il vostro è un papà tecnologico, al passo con i tempi, gradirà sicuramente quest’idea.

Cosa si scrive all’interno dei biglietti se non delle frasi forti e toccanti? Andiamo a scoprirle insieme.

Biglietti festa del papà: frasi

Le parole che arrivano direttamente dal cuore sono le più gradite perché, appunto, sono spontanee e sentite; ma se tra voi c’è qualche figlio un po’ più timido e riservato che ha bisogno di noi, non vi resta che continuare a leggere:

Auguri al mio super papà, l’uomo che col suo lavoro e il suo amore mi ha reso quello che sono

Amore e protezione, questo sei tu per me: auguri

Quando un giorno mi chiederanno: “chi vorresti diventare da grande?” Io risponderò “voglio diventare come mio padre”

Auguri all’uomo più importante della mia vita, il primo a cui mi sono legato e l’unico di cui mi fido ciecamente

Auguri a te che mi hai dato la mano appena nato e la tieni ancora stretta a me.

Oltre alle parole, ci sono le immagini che possono accompagnare le vostre dolci dediche.

Biglietti festa del papà: immagini

Se volete personalizzare i vostri biglietti di auguri potete stampare una vostra foto che vi ritrae in un momento di tenerezza; oppure vi suggeriamo due immagini che, per noi, rappresentano l’amore tra un padre e un figlio: