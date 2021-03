Festa del papà: 5 lavoretti fai da te

Volete qualche idea regalo per la festa del papà? Volete che il 19 marzo sia una festa indimenticabile per il vostro papà e volete fargli una grande sorpresa? Noi oggi vogliamo darvi qualche consiglio su dei lavoretti fai da te, in cui voi dovrete metterci solo il materiale e la pazienza per realizzarli. Quando eravamo bambini, le nostre maestre d’asilo ci seguivano con calma e dedizione e creavamo dei piccoli pensieri per il nostro papà, poi crescendo gli abbiamo regalato di tutto e di più, cravatte, tazze, accendini o targhe particolari e divertenti. Ma per quest’anno, non avete idee, e volete qualche suggerimento? Siete grandi, impegnati e non avete tempo di pensare al vostro regalo? Tranquilli, qualche idea l’abbiamo raccolta noi per voi e avete più di un mese per realizzarli, intanto vediamo di cosa si tratta.

Festa del Papà: 5 idee lavoro fai da te

Qual è l’accessorio che più rappresenta il papà? Io direi la cravatta, è quella che in assoluto rappresenta il papà che torna dal lavoro e con una mano cerca di togliersela, con l’altra poggia sul divano il cappotto e la sua 24 ore e corre ad abbracciare i suoi bambini dopo una lunga giornata di lavoro lontano da loro. Perché abbiamo parlato di cravatta? Perché tra le nostre 5 idee regalo la maggior parte prevede una cravatta, ma andiamo subito a scoprirle:

Biglietto chiudipacco a cravattina: è molto facile da realizzare, potrete crearla su cartone o in word e poi personalizzarla. Cravatte con le filastrocche: cercate la filastrocca che più vi piace e fatela stampare sulla cravatta a cui il vostro papà è più legato. Cravatte da indossare: comprate della stoffa e fate una cravatta per il vostro papà. Gilet decorativo per bottiglie: regalate una bottiglia di champagne o di vino al vostro papà e personalizzatela con un gilet decorativo creato da voi. Portagiornali: se a vostro padre piace collezionare i giornali, soprattutto quelli sullo sport, create per lui e regalategli un portagiornali, è molto semplice da fare.

Festa del Papà. 5 idee regalo fatte in casa

Nelle vostre case, anche se forse non lo sapete, ci sono tutti i mezzi possibili per creare dei regali per vostro padre, pronti a vedere quali? Andiamo: