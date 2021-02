Cashback: elenco di carte e app di pagamento ammesse

Per poter usufruire del cashback è necessario iscriversi ed avere determinati requisiti: possono farlo tutti i maggiorenni residenti in Italia e saranno ammessi indistintamente tutti gli acquisti fatti come consumatori. Gli acquisti di beni o servizi dovranno essere pagati in modalità elettronica. Per partecipare all’iniziativa bisognerà iscriversi, con la propria Spid o con la carta d’identità elettronica (e i codici Pin e Puk) a IO.it. In fase di registrazione, oltre al proprio codice fiscale, l’utente dovrà indicare gli strumenti di pagamento elettronici che utilizza e anche l’Iban su cui verrà poi accreditato il cashback. L’elenco di carte e app di pagamento ammesse.

Cashback: elenco carte e app ammesse

La lista degli acquirer convenzionati è in costante aggiornamento, con l’obiettivo di dare la possibilità di partecipare al Cashback presso la quasi totalità dei punti vendita sul territorio italiano. Ecco quelli attualmente esistenti:

Allitude

Data di avvio: 09/02/2021

Data di avvio: 09/02/2021 American Express

Data di avvio: 08/12/2020

Data di avvio: 08/12/2020 Axepta – BNL

Data di avvio: 08/12/2020

Data di avvio: 08/12/2020 Banca Sella

Data di avvio: 08/12/2020

Data di avvio: 08/12/2020 Equens Worldline – Six Payments

Data di avvio: 01/01/2021

Data di avvio: 01/01/2021 ICCREA

Data di avvio: 08/12/2020

Data di avvio: 08/12/2020 Mercury Payment Services (ex Setefi)

Data di avvio: 08/12/2020

Data di avvio: 08/12/2020 Nexi

Data di avvio: 08/12/2020

Data di avvio: 08/12/2020 PagoBANCOMAT

Data di avvio: 08/12/2020

Data di avvio: 08/12/2020 Poste Italiane

Data di avvio: 08/12/2020

Data di avvio: 08/12/2020 Satispay

Data di avvio: 08/12/2020

Data di avvio: 08/12/2020 SIApay

Data di avvio: 08/12/2020

Data di avvio: 08/12/2020 SumUp

Data di avvio: 09/12/2020

Data di avvio: 09/12/2020 UBI

Data di avvio: 08/12/2020

Data di avvio: 08/12/2020 Unicredit

Data di avvio: 08/12/2020.

Cashback carte e app: le tipologie di spesa

Un altro punto che si sentiamo di approfondire è quello che riguarda le tipologie si spesa; il cashback riguarderà indistintamente qualsiasi tipologia di spesa pagata in modalità elettronica, quindi gli acquisti di ser vizi e beni quali generi alimentari, di capi di abbigliamento, spese mediche, i pagamenti nei ristoranti o tutte le altre tipologie di spesa, escluse quelle fatte online.

