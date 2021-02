Lotteria degli scontrini cashback: cosa sapere

Avete sentito parlare di lotteria degli sontrini? Se ne parla da giorni ormai e, dopo quasi quattro anni, finalmente si potrà sperare di vincere qualcosa. La lotteria è collegata al programma Italia Cashless – quello del Cashback di Stato già partito a dicembre – pensato per incentivare i pagamenti elettronici. Facendo acquisti con carte e bancomat e presentando alla cassa l’apposito codice si potrà partecipare alle estrazioni mensili, la prima l’11 marzo, e a quelle settimanali che inizieranno da giugno. Scopriamo quali sono le regole e chi può partecipare.

Lotteria degli scontrini cashback: le regole

Tutte le regole sono state fissate, niente è stato lasciato al caso e a fissarle ci hanno pensato l’Agenzia delle Entrate e delle Dogane. Si parte dalle spese escluse alla scansione delle estrazioni che riguarderanno sia i clienti sia i negozianti. Si parte l’11 marzo con i primi 10 fortunati consumatori che vinceranno 100mila euro, facendo incassare 20mila euro agli esercizi dove hanno fatto acquisti cashless tra l’1 e il 28 febbraio.

Lotteria degli scontrini cashback: come partecipare

Alla lotteria degli scontrini possono partecipare tutti i maggiorenni residenti in Italia che pagano con carte di credito, prepagate, bancomat o app beni o servizi per almeno 1 euro di spesa presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi. Sono esclusi gli acquisti in contanti, gli acquisti online, quelli per i quali si emette fattura e quelli per i quali il cliente fornisce all’esercente il proprio codice fiscale o tessera sanitaria a fini di detrazione o deduzione fiscale.

Lotteria degli scontrini cashback: premio da 5 milioni

Dopo la prima estrazione annuale, che premierà uno degli acquisti effettuati dal primo febbraio al 31 dicembre 2021, verranno assegnanti 5 milioni di euro a un acquirente e 1 milione di euro a un esercente. Da giovedì 10 giugno si aggiungeranno le estrazioni settimanali che distribuiranno ogni settimana 15 premi da 25.000 euro per chi compra e 15 premi da 5.000 euro per chi vende.

