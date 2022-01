Catalogo Amazon Prime Video Febbraio 2022: film e serie tv

Amazon Prime Video Febbraio 2022, film e serie tv: il catalogo

Amazon Prime Video è una delle piattaforme di streaming più apprezzate, in quanto ha molte agevolazioni per quanto riguarda l’abbonamento: il primo mese è totalmente gratuito, infatti è possibile creare un account ed usare per 30 giorni l’applicazione senza pagare nulla. Si può disdire oppure si rinnova in automatico a 3,99 euro al mese oppure 36 euro all’anno. Addirittura gli studenti hanno delle agevolazioni in più, infatti possono usarlo per una prova gratuita per ben 90 giorni. Detto ciò, non ci resta che dare un’occhiata alle novità del catalogo per questo mese.

Catalogo Amazon Prime Video Febbraio 2022: tutti i film

Scopriamo quali film ci saranno come novità nel mese di febbraio su Amazon Prime Video (la lista potrebbe aggiornarsi in corsa):

11 febbraio: I Want You Back

Oltre a questo film ricordiamo che Prime mette a disposizione anche l’opportunità di guardare alcune partite della UEFA Champsion League. Nel mese di febbraio, infatti, sarà possibile vedere in streaming il big match Inter – Liverpool.

Catalogo Amazon Prime Video Febbraio 2022: serie tv

Già dai primi di febbraio, Amazon Prime Video apre le porte anche a nuove serie tv, scopriamole insieme:

Reacher stagione 1, dal 4 febbraio 2022

With Love stagione 1, dall’11 febbraio 2022

La Fantastica Signora Maisel stagione 4, dal 18 febbraio 2022

LOL: Chi ride è fuori stagione 2, dal 24 febbraio 2022

Tanta attesa proprio per LOL: nel cast troviamo Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti, Diana Del Bufalo, Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Mago Forest, Alice Mangione, Gianmarco Pozzoli, Tess Masazza, Max Angioni. Questi dieci personaggi dovranno sfidarsi sotto lo sguardo attento di Fedez e della “new entry” Frank Matano. Saranno sei puntate in tutto, di cui 4 già disponibili dal 24 febbraio – come detto in precedenza – e le ultime 2 dal 3 marzo.

