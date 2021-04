LOL 2: ci sarà la seconda stagione?

E’ da poco finita la prima stagione di LOL e noi stiamo già pensando alla seconda che speriamo arrivi presto perché, finalemente, abbiamo riso fino alle lacrime. Sulla rete stanno iniziando a trapelare i nomi dei papabili nuovi concorrenti, tutti comici ovviamente. Voi avete delle preferenze? Chi vorreste vedere in azione, tra una battuta e l’altra, con lo sguardo rivolto verso l’alto per evitare di ridere alle battute degli altri? Mentre voi continuate a sognare e a immaginare chi possano essere i prossimi comici, noi pensiamo a condividere i nomi che sono più quotati.

LOL 2: chi saranno i nuovi concorrenti?

I nomi dei papabili concorrenti sono: Corrado Guzzanti, Claudio Bisio, Paola Cortellesi e Luciana Littizzetto; ma accanto a loro, nell’elenco di nominativi pubblicati, spiccano anche Virginia Raffaele, Ale e Franz, Debora Villa, Lucia Ocone, Max Pisu, Stefano Chiodaroli, Fabrizio e Claudio de Le Coliche. Un altro nome sta circolando ed è quello di Nino Frassica il quale, però, ha dichiarato di non essere stato contattato ma che, nel caso, parteciperebbe volentieri ad una trasmissione divertente e di intrattenimento come questa.

LOL 2: cast e vincitore della prima stagione

Il nuovo programma originale di Amazon ha già svariate edizioni nel resto del mondo, in onda su Prime Video prodotto da Endemol Shine Italy. La versione italiana vede come conduttori Fedez e Mara Maionchi, mentre i dieci comici sono Elio, Caterina Guzzanti, Lillo, Angelo Pintus, Frank Matano, Katia Follesa, Ciro e Fru dei The Jackal, Michela Giraud e Luca Ravenna. A vincere la prima edizione di LOL è stato Ciro Piriello, mattatore del gruppo dei The Jackal, attivo dal 2005 nel campo della produzione video.

