LOL Chi ride è fuori su Prime Video: cast

Dieci comici rinchiusi per sei ore e non possono ridere: questo è LOL Chi ride è fuori, il nuovo programma originale di Amazon che ha già svariate edizioni nel resto del mondo mondo, in onda su Prime Video prodotto da Endemol Shine Italy. La versione italiana vede come conduttori Fedez e Mara Maionchi, mentre i dieci comici sono Elio, Caterina Guzzanti, Lillo, Angelo Pintus, Frank Matano, Katia Follesa, Ciro e Fru dei The Jackal, Michela Giraud e Luca Ravenna.

LOL Chi ride è fuori su Prime Video: puntate

Le puntate sono sei in tutto: le prime quattro sono state pubblicate il 1 aprile, mentre le ultime due esattamente sette giorni dopo, quindi l’8 aprile. Lo scopo di ogni concorrente è far ridere gli altri in ogni modo possibile: battute, gag, oggetti (presenti in un apposito “spogliatoio” o portati dagli stessi comici). In caso di risate, sorrisi e smorfie, il comico viene prima ammonito tramite un cartellino giallo dato da Fedez e, successivamente, espulso con un cartellino rosso e quindi eliminato dal gioco. Anche chi non partecipa attivamente al gioco o resta in disparte può ricevere un’ammonizione o un’espulsione. I conduttori si trovano nella cosiddetta control room e qui guardano e commentano quello che succede nella stanza tramite un sistema di telecamere e, grazie ad una console, danno ai giocatori comandi precisi oppure attività da fare. Vince 100 mila euro da dare in beneficenza l’ultimo giocatore che resta in gara.

LOL Chi ride è fuori su Prime Video: come vederlo

LOL Chi ride è fuori è disponibile per tutti gli iscritti ad Amazon Prime Video: per averlo basta accedere o fare un account Amazon e attivare la prova gratuita di 30 giorni (o 90 in caso di studenti). Nel momento dell’abbonamento chiedo subito un metodo di pagamento (solo carta di credito) ma l’addebito verrà effettuato solo dopo la fine della prova gratuita al costo di 36 euro all’anno. Per attivare Amazon Prime Video sulla tv di casa basta aprire la sezione Smart del televisore, cliccare sull’icona di Amazon Prime Video e fare l’accesso con il vostro account Amazon per cominciare la visualizzazione dei contenuti della piattaforma.

