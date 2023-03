Catalogo Netflix Aprile 2023: film e serie tv

Netflix Aprile 2023, film e serie tv: il catalogo

Quali sono le novità di Netflix per il mese di aprile? Ricordiamo che già dal mese scorso la famosa piattaforma di streaming non è più disponibile in condivisione. Fino ad oggi gli utenti potevano condividere la propria password anche fuori il proprio nucleo familiare in modo tale da dividere il prezzo dell’abbonamento annuale o mensile. L’aggiornamento non è ancora disponibile per tutti. Vi ricordiamo che l’abbonamento ha un costo di 7,99 euro al mese per l’account Base, mentre l’account Standard che ha il costo di 12,99 euro al mese e l’account Premium che ha il costo di 17,99 euro al mese. Allora siete pronti a scoprire tutte le novità dei prossimi giorni? Ve li elenchiamo tutti, con le date di uscita!

Catalogo Netflix Aprile 2023: tutti i film

Pronti a scoprire quali sono i film in arrivo ad aprile? Mettetevi comodi, tante novità in arrivo:

1 aprile: AFTER 2 SCUSATE IL RITARDO NO GRAZIE, IL CAFFE’ MI RENDE NERVOSO LE VIE DEL SIGNORE SONO FINITE CHE ORA E’ IL VIAGGIO DI CAPITAN FRACASSA PAW PATROL: IL FILM IL RITORNO DEI MINI-NINJA

2 aprile: DUE TESTIMONI, UNA VERITA’

3 aprile: IL SACRO MALE

3 aprile: I MIGLIORI GIORNI | Commedia

| Commedia 5 aprile: LEWIS CAPALDI: HOW I’M FEELING NOW

7 aprile: CHUPA | Avventura/Fantastico AAAHH BELINDA | Commedia/Drammatico

8 aprile: HUNGER | Drammatico/Thriller

| Drammatico/Thriller 11 aprile: UNA NOTTE DA DOTTORE

12 aprile: NOME IN CODICE: POLONIA | Commedia/Drammatico

| Commedia/Drammatico 12 aprile: AMERICAN MANHUNT: L’ATTENTATO ALLA MARATONA DI BOSTON | Miniserie

| Miniserie 14 aprile: THE LAST KINGDOM: SETTE RE DEVONO MORIRE | Azione/Storico FENOMENAS – INDAGINI OCCULTE | Horror REGINE IN FUGA | Azione/Commedia

15 aprile: IL MATRIMONIO DI MIA SORELLA

17 aprile: BELLI CIAO

18 aprile: CON TUTTO IL CUORE

19 aprile: POWER RANGERS: UNA VOLTA E PER SEMPRE | Speciale

| Speciale 21 aprile: ONE MORE TIME | Commedia/Romantico LA STRETTA DEL PASSATO | Drammatico/Thriller

25 aprile: JOHN MULANEY: BABY J

27 aprile: GUIDA TURISTICA PER INNAMORARSI | Commedia/Romantico THE MATCHMAKER | Drammatico/Thriller



Catalogo Netflix Aprile 2023: le serie tv

E ora passiamo alle serie tv, con tante attese e delle novità. Pronti a scoprire di chi stiamo parlando?