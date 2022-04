Concerto del Primo Maggio: mascherine e regole

Concerto del Primo Maggio: mascherine obbligatorie?

Da domenica 1° maggio entreranno in vigore le nuove regole in fatto di mascherine e per questo motivo chi ha intenzione di andare ai vari concerti previsti da Nord a Sud Italia deve sapere come comportarsi. Le mascherine non sono più obbligatorie all’aperto, quindi per concerti e spettacoli in piazza non è necessario indossarla. L’obbligo resterà fino a fine maggio solo per gli spettacoli al chiuso, mentre il green pass non verrà chiesto nemmeno per i live al chiuso.

Concerto del Primo Maggio: tutti gli eventi

Tanti gli appuntamenti con musica dal vivo, ma nel dettaglio vi elenchiamo cosa accadrà nei principali: Roma, Taranto e Bologna.

ROMA: dopo lo scorso anno alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica il Concerto del Primo Maggio 2022 torna in Piazza San Giovanni in Laterano con la conduzione di Ambra Angiolini, per il quinto anno consecutivo. Ecco i nomi annunciati fino ad oggi: Ariete, Angelina Mango, Bandabardò e Cisco, Big Mama, Bresh, Caffellatte e Deddy, Carmen Consoli, Claver Gold, Clementino, Coez, Coma_Cose, Enrico Ruggeri, Extraliscio e Luca Barbarossa, Fabrizio Moro, Fasma, Go_A, Hu, La Rappresentante di Lista, Le Vibrazioni, Orchestraccia, Luchè, Mace con Venerus, Gemitaiz, Colapesce e Joan Thiele, Mara Sattei, Marco Mengoni, Max Pezzali, Mecna, Mobrici, Mr Rain, Notre Dame de Paris, Ornella Vanoni, Psicologi, Rancore, Rkomi, Rovere, Sincro, Tommaso Paradiso, Venerus e Willie Peyote.

TARANTO: Uno Maggio Taranto Libero e Pensante è l’evento interamente autofinanziato, creato dal Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti, un gruppo di operai e cittadini che si è fermato dopo il sequestro degli impianti dell’area a caldo dell’Ilva nel 2012. Anche quest’anno la direzione artistica è affidata a Diodato, Roy Paci e Michele Riondino, mentre a presentare la manifestazione ci saranno Martina Martorano, Serena Tarabini e Andrea Rivera. Dalle ore 14:00 si alterneranno sul palco Giovanni Caccamo, Fabio Celenza, Cosmo, Calibro 35, Cor Veleno con i Tre allegri ragazzi morti, Don Ciccio African Party, Ditonellapiaga, Eugenio in via di Gioia, Francesco Forni, Gaia, Med Free Orkestra con Fabrizio Bosso e Chiara Galiazzo, Melancholia, Ermal Meta, Gianni Morandi, Erica Mou, N.A.I.P., Andrea Pennacchi, Terraross, The Niro, The Zen Circus, Giovanni Truppi, Margherita Vicario, 99 posse.

BOLOGNA: Sul palco del Concerto del Primo Maggio a Piazza Maggiore a Bologna vedremo Vasco Brondi, James Senese JNC, Laila Al Habash, Yuman, Awa Fall e i bolognesissimi Altre di B, espressione del panorama indie rock della penisola. E ancora ci saranno Forelock, Icentopassi, P-Funcking Band, Rea, Terza Classe, Marsala, Andrea Abbadia e SWCH.

