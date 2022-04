Uno Maggio Taranto 2022: cantanti e come arrivare

Uno Maggio Taranto 2022: l’annuncio ufficiale

Dopo due anni di stop a causa della pandemia torna il grande concerto di Uno Maggio Taranto Libero e Pensante: l’evento interamente autofinanziato, creato dal Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti, un gruppo di operai e cittadini che si è fermato dopo il sequestro degli impianti dell’area a caldo dell’Ilva nel 2012. Anche quest’anno la direzione artistica è affidata a Diodato, Roy Paci e Michele Riondino, mentre a presentare la manifestazione ci saranno Martina Martorano, Serena Tarabini e Andrea Rivera. “Da sempre l’Uno Maggio Libero e Pensante, oltre a denunciare situazioni insostenibili e inaccettabili costruisce ponti, abbatte barriere, cancella confini, crea coesione, comunità e punta a cambiare la narrazione non solo di una città ma del Paese tutto. Queste intenzioni si rispecchiano perfettamente anche nella line up, nella totale libertà artistica che ogni anno non fa alcuna distinzione di genere e si basa con decisione sulla qualità della proposta, a partire dalle band emergenti fino ai più grandi nomi della scena musicale”, hanno dichiarato i tre direttori artistici.

Uno Maggio Taranto 2022: cantanti

Dalle ore 14:00 si alterneranno sul palco Giovanni Caccamo, Fabio Celenza, Cosmo, Calibro 35, Cor Veleno con i Tre allegri ragazzi morti, Don Ciccio African Party, Ditonellapiaga, Eugenio in via di Gioia, Francesco Forni, Gaia, Med Free Orkestra con Fabrizio Bosso e Chiara Galiazzo, Melancholia, Ermal Meta, Gianni Morandi, Erica Mou, N.A.I.P., Andrea Pennacchi, Terraross, The Niro, The Zen Circus, Giovanni Truppi, Margherita Vicario, 99 posse. Ovviamente non mancheranno le sorprese, quindi nei prossimi giorni potrebbero essere annunciati altri artisti oppure potrebbero arrivare direttamente sul palco. Ad aprire il live ci saranno 4 gruppi emergenti, presentati da Sabrina Morea e Gianni Raimondi, selezionatida una giuria di esperti nell’ambito del contest Destinazione unomaggio e Francesco Lettieri vincitore del contest del festival Musica contro le mafie.

Uno Maggio Taranto 2022: come arrivare

Come nelle passate edizioni pre-Covid, anche quest’anno il Concerto tarantino del Primo Maggio si terrà presso il Parco Archeologico delle Mura Greche, in via Giacomo Lacaita. Per raggiungere questo posto basterà attrezzarsi con i principali mezzi pubblici che si fermano proprio di fronte al parco (autobus 11, 17 o 24); un posto meraviglioso da visitare, una zona con reperti archeologici testimoni del glorioso passato della città. Ricordiamo che durante l’intera giornata, sia nel consueto dibattito della mattina, dalle 10:00 alle 12:30, moderato per questa edizione dalla giornalista Maria Cristina Fraddosio, sia negli interventi dal palco, ci saranno i rappresentanti di movimenti, associazioni e società civile.