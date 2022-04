Concerto del Primo Maggio 2022: le parole di Massimo Bonelli

“Ci è mancata la piazza in questi anni di pandemia. Nonostante sia l’ottavo Primo Maggio che organizziamo, siamo molto emozionati visto che torniamo in piazza. Le emozioni sono contrastanti perché da un lato c’è la gioia del ritorno in piazza, ma dall’altra il fatto che la pandemia ancora non è finita e poi c’è anche una guerra in corso. Queste emozioni vanno coniugate e per questo ci saranno molti interventi di parola”, ha dichiarato Massimo Bonelli, organizzatore del Concerto del Primo Maggio 2022, in occasione di una diretta Instagram sul profilo ufficiale dell’evento. Quest’anno si ritorna così a Piazza San Giovanni a Roma con Ambra Angiolini alla conduzione, per il quinto anno consecutivo.

Concerto del Primo Maggio 2022: i nomi ufficiali

Ecco i nomi annunciati fino ad oggi e potrebbe aggiungersi qualche sorpresa all’ultimo minuto, come spesso accaduto nelle edizioni passate:

Ariete

Angelina Mango

Bandabardò e Cisco

Big Mama

Bresh

Caffellatte e Deddy

Carmen Consoli

Claver Gold

Clementino

Coez

Coma_Cose

Enrico Ruggeri

Extraliscio e Luca Barbarossa

Fabrizio Moro

Fasma

Go_A

Hu

La Rappresentante di Lista

Le Vibrazioni

Orchestraccia

Luchè

Mace con Venerus, Gemitaiz, Colapesce e Joan Thiele

Mara Sattei

Marco Mengoni

Max Pezzali

Mecna

Mobrici

Mr Rain

Notre Dame de Paris

Ornella Vanoni

Psicologi

Rancore

Rkomi

Rovere

Sincro

Tommaso Paradiso

Venerus

Willie Peyote

Ospiti sul palco anche Barbascura, Francesca Barra e Claudio Santamaria, Giovanna Botteri, Marco Paolini, Riccardo Iacona, Stefano Massini e Valerio Lundini.

Concerto del Primo Maggio 2022: gli emergenti

Nel pomeriggio ci saranno anche i 3 vincitori di 1MNEXT 2022, il concorso del Concerto del Primo Maggio che ogni anno, tra gli oltre mille iscritti, premia le migliori 3 proposte emergenti. I 3 vincitori verranno selezionati durante la finale live che andrà in scena il 23 aprile a Roma, attraverso il voto della Giuria di Qualità composta da: Massimo Bonelli (direttore artistico del Concerto del Primo Maggio, presidente giuria), Anna Rampinelli (A&R Manager Warner Music Italy), Claudio Cabona (Rockol), Lucia Stacchiotti (iCompany), Barbara Pierro (CGIL), Nicola Di Grigoli (CISL) e Francesco Melis (UIL). Eccoi 10 finalisti di 1MNEXT 2022: