E se vi proponessino di trascorrere il Capodanno 2022 a Cinecittà World? Pensate a quanto potrebbe essere divertente e originale! L’idea di passare questo giorno di festa in un parco divertimento rappresenta qualcosa di nuovo sia per gli adulti che peri bambini. Cinecittà Word si vestirà a festa anche quest’anno dopo il grande successo delle edizioni passate. Tanti eventi e tanto divertimento tutto per voi! Volete maggiori informazioni a riguardo? Allora continuate a leggere. La più grande festa di Capodanno 2022 a Roma e nel Centro Italia è a Cinecittà World!

Capodanno 2022: tutti a Cinecittà World

8 Cenoni a tema, 40 Attrazioni, 7 Discoteche, 8 Spettacoli dal vivo, un Capodanno per Famiglie, una festa per i bambini sulla neve, Concerti a sorpresa con guest star della musica. Questo è parte di quello che vi aspetta, anche perché molto lo farà l’atmosfera che troverete, una sensazione di grande festa e spensieratezza, le giuste premesse per accogliere l’arrivo del 2022. Lo storico parco divertimenti del Cinema e della TV, il 31 Dicembre 2021 si trasformerà in un Villaggio del Divertimento di oltre 30 ettari.

Orari

Cinecittà World sarà aperto, per l’occasione, dalle 18 alle 6 del mattino: ciò significa 12 ore di festeggiamenti non-stop in sicurezza grazie ai grandi spazi del Parco. All’interno saranno anche effettuati dei controlli al fine di garantire che tutte le norme anti Covid vengano rispettate.

Capodanno 2022 a Cinecittà World: gli eventi

Per avere un quadro completo del programma della serata, ecco a voi tutti gli eventi nel dettaglio:

Potrete scegliere tra 8 diversi tipi di cene e cenoni da gustare nei ristoranti a tema. Ovvero:

Ristorante Roma

Saloon

la grande Cena Spettacolo nel Teatro 1

Charleston Club

la Cena Sotto le Stelle

Ovviamente i posti sono limitati, per cui vi consigliamo di prenotare il prima possibile quella che faccia per voi.

Oltre 40 artisti e Dj: Live e Animazione (Cinecittà Street), Commerciale (Teatro 1), Revival Anni 2000 (Piazza dell Fontane), Hip-hop Reggaeton/ Baila Latino (Teatro 4), Techno (Spazio Eventi). Potete scegliere il tipo di musica preferita. A mezzanotte, brindisi di rito e magici fuochi d’artificio.

In quanto ai concerti ed agli eventi, saranno lì per voi ad allietare la nottata:

Luchè (rapper e produttore, ex componente del gruppo hip hop Co’Sang)

Geolier (rapper partenopeo)

Ludwig (rapper, DJ e artista Romano)

Lele Blade (rapper e membro del trio Le Scimmie)

Antonio Sorgentone (pianista, vincitore di Italia’s Got Talent 2019)

DJ Set di DJ Kups, Boxia

La lista è ancora in aggiornamento, vi consigliamo di visitare il sito ufficiale per rimanere informati.

Vi ricordiamo che per l’ingresso a Cinecittà World basta il Green Pass o l’esito negativo di un tampone (che potete fare gratuitamente nel parco). Non serve il Super Green Pass, insomma.

Capodanno 2022 a Cinecittà Word: come arrivare

Cinecittà World si trova a Roma in Via Irina Alberti, a circa 10 minuti dal Grande Raccordo Anulare. Prendi l’uscita 26 – S.S. 148 Pontina, esci a “Castel Romano” e segui i cartelli Cinecittà World.

