Gardaland, la festa per Capodanno 2022: costo e info

Vi piacerebbe salutare l’arrivo del nuovo anno in uno dei parchi divertimento più belli e magici d’Italia? Perché non scegliere di trascorrere il Capodanno 2022 a Gardaland? Siamo qui per indicarvi tutte le informazioni di cui dovete necessariamente entrare in possesso per poter festeggiare al meglio. Il parco è per tutti, grandi e bambini. Tutti saluteremo il vecchio anno e daremo un caloroso benvenuto al nuovo: se poi lo si può fare da Gardaland, il tutto diventa ancora più sensazionale. Volete sapere tutto su costi e info?

Capodanno 2022 a Gardaland: Gardaland Happy New Year

E’ possibile festeggiare il Capodanno 2022 a Gardaland prenotando il Pacchetto Gardaland Happy New Year. In cosa consiste? Te lo spieghiamo subito. Il parco divertimenti ha preparato per le famiglie che vorranno partecipare un Capodanno a tema cinema con un programma davvero unico tra red carpet e grandi emozioni circondati da registi e dal cast. Non un Capodanno convenzionale, insomma. Gardaland vi vizierà con intrattenimento e animazione al tavolo, giochi e momenti di super divertimento per grandi e piccoli. Ma si occuperà anche del vostro look: è previsto un servizio di make-up a tema ed il sottofondo musicale della Dixie Band. Che San Silvestro sarebbe senza il mitico cenone? Un ricco menù di pietanze a metà tra tradizione e innovazione è quello che vi aspetta. E, dopo il brindisi di mezzanotte, momento lancio delle immancabili lanterne portafortuna.

Festa a Gardaland per il Capodanno 2022: il costo

Avrete capito, quindi, che se volete festeggiare il prossimo Capodanno in modo diverso, lontano dalle convenzioni che vi vedono seduti ad un tavolo a mangiare come se non ci fosse un domani per poi lasciarvi andare a degli scatenati balli, potete prendere in seria considerazione l’idea di trascorrerlo a Gardaland, uno dei parchi divertimento più belli e grandi d’Italia. Il pacchetto Gardaland Happy New Year comprende:

pernottamento con colazione e cena in uno dei nostri Hotel 4 stelle

2 Ingressi a Gardaland Park per persona utilizzabili in due giorni consecutivi (Il biglietto include anche l’accesso alla Miniland di LEGOLAND® Water Park: l’ingresso alla Miniland deve avvenire lo stesso giorno dell’ingresso al Parco)

1 Ingresso a Gardaland SEA LIFE Aquarium per persona

Veglione di San Silvestro a tema cinema con intrattenimento e animazione al tavolo.

In quanto al costo, le possibilità sono due, e variano a seconda di dove si voglia trascorrere la festa. Se presso il Gardaland Adventure Hotel (da 1.424,00 €) o presso il Gardaland Hotel (da 1.234,00 €). Vi ricordiamo come il Veglione di San Silvestro sia aperto solo a chi soggiorna in hotel. Per il resto non vi resta che valutare! In ogni caso, buon divertimento!

