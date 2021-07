Il giorno di Ferragosto 2021 è uno dei più attesi del calendario estivo, e si dà il caso che sia alle porte. Cosa farete in occasione della festa? Sarete in vacanza o rimarrete in città? C’è chi lo ama e chi lo odia per via del caos che genera ma, a prescindere da questo, si tratta pur sempre di una data festiva che ci concede un giorno di riposo. Anche chi non avrà la possibilità di partire, quindi, potrà godere di tale giorno libero da trascorrere al mare o in montagna, ma comunque lontano dal posto di lavoro.

Leggi: Dove andare a Ferragosto 2021 per spendere poco

Qual è la settimana di Ferragosto 2021

La settimana di Ferragosto per molti è non solo sinonimo di relax e divertimento, ma anche di ferie, dopo un intenso anno lavorativo chiusi tra le mura di un ufficio. Anche se non tutti preferiscono partire ad agosto, il mese costituisce il periodo dell’anno più gettonato per organizzare un breve viaggio e andare alla scoperta delle bellezze che la nostra bella penisola ci offre. Da Nord a Sud, isole comprese, l’Italia è ricca di luoghi suggestivi da visitare da soli o in compagnia di amici.

A differenza degli altri anni, la settimana di Ferragosto 2021 sarà particolare in quanto tale giorno, che segna la metà esatta del mese (e per alcuni, anche l’avvicinarsi inesorabile della fine dell’estate), cadrà in una data – così come molti giorni festivi del 2021 – che non regala la benché minima possibilità di fare un ponte. Per la serie “mai una gioia”. Insomma, dovremo farcene una ragione.

Ferragosto 2021, il giorno nel calendario

In che giorno cade, quindi, Ferragosto 2021? Ebbene, non è una bella notizia in quanto si tratta di una domenica. Molti la trascorreranno in un luogo di villeggiatura ad attendere i classici fuochi d’artificio. Altri invece, i più fedeli, onoreranno l’Assunzione della Beata Vergine perché del resto, ricordiamolo, il 15 agosto è prima di tutto una festa religiosa. Celebra il giorno in cui la Beata Maria ha lasciato il suo corpo per ascendere al Cielo.

Leggi anche: